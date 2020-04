Nesmelá princezná z českej rozprávky: Je to Slovenka, ale... Teraz je slávna za hranicami!

Barbora Bobuľová sa narodila sa 29. apríla 1974 v Martine. Je absolventkou Vysokej školy múzických umení (VŠMU) v Bratislave. Na televíznej obrazovke debutovala v roku 1986 vo filmovej inscenácii Poľovačka na otca režiséra Romana Poláka.

O dva roky neskôr účinkovala vo filme Vlakári (1988) v réžii Juraja Lihosita. V roku 1993 sa predstavila v psychologickej dráme Tanec lásky a smrti, aj v rozprávke Nesmrtelná teta, kde stvárnila princeznú Pavlínku. V nasledujúcom roku hrala v televíznej adaptácii poviedky Čierny mních (1994) spisovateľa Antona Pavloviča Čechova.

Zdroj: RAI Cinemafiction

Presvedčivé stvárnenie Shakespearovej Júlie na kastingu do talianskeho filmu oslovilo jeho tvorcov a Barbora Bobuľová onedlho dostala rolu v jej prvom talianskom filme Infiltrato (1996). O rok neskôr sa predstavila vo filmovej dráme Il principe di Homburg (Princ Homburský, 1997), ktorá jej v Taliansku priniesla veľký úspech. Film reprezentoval Taliansko na filmovom festivale vo francúzskom Cannes, kde sa Bobuľová ako hviezda prešla po červenom koberci ako hlavná hrdinka tejto snímky.

Nasledoval romantický televízny film In Love and War (Láska a vojna, 2001) na motívy knižnej predlohy britského spisovateľa Erica Newbyho. V roku 2005 sa Barbora Bobuľová predstavila v hlavnej úlohe filmu Cuore Sacro (Sväté srdce). Za svoj výkon získala cenu Davida di Donatella a ocenenie Zlatá stuha od Národného zväzu talianskych filmových novinárov.

Zdroj: Lifetime Television

O tri roky neskôr si zahrala priekopníčku vo svete módy Coco Chanel (2008) v rovnomennom filme. Išlo o jej prvý anglicky hovorený film, na ktorom pracovala spoločne so Shirley MacLainovou. K ďalším filmom Barbory Bobuľovej patria komédia La bellezza del somaro (Láska a facky, 2010), dve časti drámy Come un delfino (Ako delfín, 2011), mysteriózny thriller Il Siero della vanit (2004) alebo dráma Mirka (1999), kde si zahrala po boku herca Gérarda Depardieua, Franca Nera a Vanessy Redgraveovej.

Barbora Bobuľová patrí dnes v Taliansku k uznávaným herečkám a mnohí si myslia, že je rodená Talianka s východoeurópskymi koreňmi.

Na filmovom festivale Art Film Fest v júni 2013 dostala ocenenie Hercova misia a cenu Modrého anjela za najlepší ženský herecký výkon v talianskom filme Diváčka.

Zdroj: Warner Bros.

Po prvej úlohe dievčaťa, ktoré prinútili k prostitúcii, sa rozhodla, že ďalšie podobné úlohy hrať v Taliansku už nebude a počká na lepšiu príležitosť. Nakoniec sa jej podarilo vybudovať si povesť všestrannej herečky.

Ako sama vraví, výzvou sú pre ňu najmä charaktery vzdialené jej vlastnej osobnosti. „Ja už som hrala aj bývalú pornoherečku, ktorá je na penzii aj luxusnú prostitútku vo výslužbe. Ale aj matku, ktorá opustí deti a manžela. Musím povedať, že som mala to šťastie, že som sa v Taliansku nikdy nezaškatuľkovala len do jedného typu postáv. Vždy som proti tomu bojovala. Je to síce tá ťažšia cesta, ale stojí to za to,“ povedala kedysi na tlačovej konferencii k Art Film Festu.