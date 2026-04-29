MOSKVA - Ukrajinská rozviedka tvrdí, že na východe Ukrajiny došlo k extrémnym prípadom správania medzi ruskými vojakmi. Mali sa vraj uchýliť ku kanibalizmu. Informácie však nemožno nezávisle overiť.
Na stole sú mimoriadne vážne tvrdenia z vojny na Ukrajine. Ukrajinská vojenská rozviedka podľa denníka The Sunday Times uvádza, že niektorí ruskí vojaci mali počas zimy na fronte čeliť takému nedostatku potravín, až to viedlo k extrémnym situáciám vrátane kanibalizmu.
Tieto informácie mali byť podložené fotografiami a zachytenou komunikáciou, ktorú mala kyjevská strana poskytnúť médiám. Podľa týchto zdrojov sa mali incidenty týkať konzumácie tiel padlých – vlastných aj nepriateľských.
Prípad z Doneckej oblasti
Jedna z opisovaných udalostí sa mala odohrať koncom roka 2025 pri meste Myrnohrad. Podľa zverejnených informácií tam ruský vojak prezývaný „Chromoj“ zabil dvoch spolubojovníkov a následne mal z tela jedného z nich odrezať časť a skonzumovať ju.
Na incident mali prísť jeho nadriadení, ktorí ho nahlásili vyššiemu veleniu. Počas vyšetrovania mal vojenský lekár konštatovať, že zranenia jedného z mŕtvych nezodpovedajú bojovým okolnostiam.
Záznamy a výpovede
Podľa nahrávky, ktorú citoval The Sunday Times, bol podozrivý vojak nájdený v pivnici pri manipulácii s ľudskými pozostatkami. Správa zároveň tvrdí, že pri pokuse o zadržanie kládol odpor a zomrel po tom, čo začal strieľať.
V inom zázname, na ktorý upozornil portál NDTV, veliteľ opisuje situáciu v jednotke ako kritickú. Priznáva nedostatok jedla a hovorí o minimálnych dávkach pre vojakov.
Velitelia reagujú
Ukrajinské zdroje hovoria o viacerých podobných prípadoch v radoch ruskej armády, píše Kyiv Post. Ďalšie nahrávky, ktoré citujú médiá, majú zachytávať incidenty z oblasti pri obci Udačne.
V jednej z nich veliteľ ostro karhá vojakov za takéto správanie a snaží sa ho zastaviť. Podľa dostupných informácií mali nadriadení zakázať nielen alkohol a drogy, ale aj akékoľvek extrémne formy správania vrátane kanibalizmu.
Overenie je problém
Treba zdôrazniť, že podobné tvrdenia z bojovej zóny je mimoriadne ťažké nezávisle potvrdiť. Informácie pochádzajú z jednej strany konfliktu a ich pravdivosť nemožno bez ďalších dôkazov jednoznačne overiť.