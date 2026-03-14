VEĽKÁ bitka na toaletách: Do vlasov si skočili tri ženy, lietali aj päste! Všetci naokolo boli zhrození

CHELTENHAM - Briti zostávajú verní svojím zvyklostiam, vďaka ktorým ich okolitý svet stále vníma ako urodzený národ z dávnych dôb. Špecifikom pre britské ostrovy sú aj dostihy. Práve v týchto dňoch sa konajú na legendárnom mieste preteky, ktoré však tohto roku poznačila nepríjemná udalosť. Na toaletách sa spustila veľká bitka.
Lístok na britské dostihové dráhy v Cheltenhame a najmä počas festivalu Guiness Village, si nemôže dovoliť hocikto. Nejde pritom len o vstup, ktorý sa pre tento rok pohybuje od 44 do 171 libier. Na dostihy nemôžete prísť oblečení v čomkoľvek. Urodzenosť a bohatstvo tu vidieť na každom rohu. Je preto poľutovaniahodné, že práve na takomto podujatí, ktoré si každoročne nenechajú ujsť ani členovia britskej kráľovskej rodiny, museli zasahovať členovia SBS na veľmi netradičnom mieste.
Nečakané násilie
Na jednej z toaliet sa totiž pustili do seba tri ženy. Šokovaní návštevníci areálu, ktorí v tom čase potrebovali ísť na toaletu, boli rozčarovaní nad tým, čo sa odohrávalo priamo pred ich očami. Niektorí to dokonca zaznamenali na videu, ktoré sa začalo rýchlo šíriť po sociálnych sieťach.
V priebehu necelej minúty sa ženy ťahali za vlasy, hádzali sa o zem a kriťali po sebe. The Sun uvádza, že ich malo byť dokopy až šesť. Jedna žena v kockovanom saku ťahá za vlasy neznámu s ryšavými vlasmi, ktorá má oblečenú minisukňu a dlhé čižmy.
Neskôr je vidieť aj náznak kopancov či silné päste do oblasti ramena. Zdesení okoloidúci len zvolá: "Bože môj!" a snaží sa rýchlo odísť.
Všetko zastaví až ochranka, ktorá dobehne priamo k ženám. Následne niektoré zadržali a vyviezli preč. Na mieste zostala žena s ryšavými vlasmi. Vyzerala vyľakane a veľmi zanedbane. Jeden zo svedkov incidentu prehovoril nasledovne: "Bol to príjemný deň na festivale Guiness Village. Keď som ale zašiel na toaletu, odohrávala sa tam veľká bitka. Veľa dievčat sa tam ťahalo za vlasy kričali po sebe. Potom niekto zavolal ochranku."
Bitka sa mala odohrať okolo 15:00 miestneho času. Hovorca dostihového areálu v Cheltenhame sa vyjadril, že akékoľvek podobné správanie netoleruje: "Išlo o ojedinelý incident, do ktorého bol zapojený malý počet návštevníkov dostihov. Naša ochranka rýchlo zasiahla a dve dámy vykázala z areálu."