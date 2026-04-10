ZDESENIE a STRACH Manželov zobudili v noci DIVNÉ zvuky, prichádzali z komína!

HOUSTON – Počas uplynulých veľkonočných sviatkov zažíval manželský pár z amerického Houstonu doslova šokujúce obdobie. V dome sa začali šíriť neznáme zvuky, ktoré nevedeli identifikovať. Napokon zistili, že pochádzajú z komínovej šachty. Odhalenie bolo priam šokujúce.
Uplynulý víkend, počas osláv Veľkej noci, zažili manželia z Houstonu doslova hororovú scénu. Počas noci sa ich pes zobudil a začal hlasno štekať. Oboch to zaskočilo, pretože bol všade pokoj a ticho. Majiteľke domu Joni Mitchellovej to nedalo. Vstala a išla skontrolovať ostatné izby v dome.
Nečakaná nočná návšteva
"Hovorila som si, prečo Ellie tak šteká. Keď som vyšla z izby, začula som divné zvuky prichádzajúce od krbu. Znelo to, akoby tam niekto stonal," opisuje desivú udalosť pre FOX 12 Oregon. Následne šla za manželom a celá vydesená mu všetko povedala.
"Ako prvé mi napadlo, či to nemôže byť medvedík čistotný, alebo nejaké iné zviera, ktoré nám uviazlo v komíne. Zišiel som teda dole a otvoril krb. Stál tam chlapík a hovoril niečo po španielsky," doplnil Curt Mitchell.
Ďalší postup bol jasný. Pár zavolal na tiesňovú linku. Dorazili k nim hasiči, ktorí sa museli do komínovej šachty prerúbať. Urobili dieru, z ktorej vytiahli mladého muža. Napokon sa zistilo, že ide o Španiela Edwina Leonela Salmerona Granadosa (33), ktorý sa komíne zasekol. "Keď sa prebili dnu, v komíne bolo vidieť tvár a ramená neznámeho muža," spomína na prekvapivý výjav Curt.
Španiel bol podľa svojich slov uviaznutý v komíne zhruba dve hodiny. Bolo teda očividné, že pri dome sa zakrádal v nočných hodinách. Manželia sa domnievajú, že preliezol plot, vyšplhal sa na strechu domu, uvoľnil kryt na komíne a zliezol dolu.
Tragikomické vysvetlenie
Hasič, ktorý hovoril tiež po španielsky, sa s mužom chvíľu rozprával. Neskôr prezradil, že mladého mal niekto prenasledovať a snažil sa len ukryť. Granadosa po udalosti previezli do nemocnice, pretože v neprirodzenej polohe bol príliš dlho a utrpel bližšie neurčené zranenia. Prípad prebrala prokuratúra, ktorá ho obvinila z vlámania do cudzieho domu. Zatiaľ nie je jasné či, a či vôbec, prebehne súdne konanie.