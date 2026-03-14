Palivový šok v Európe: Rakúsko a Česko zasiahlo zdražovanie najviac! Dobrá správa pre Slovákov

BRATISLAVA - Vojna v Iráne otriasla trhom s ropou a ceny palív v Európskej únii vystrelili nahor. Reakcia jednotlivých štátov však bola výrazne rozdielna – zatiaľ čo niektoré krajiny zasiahlo prudké zdraženie, Slovensko patrilo medzi tie, kde sa rast cien prejavil len mierne.
Európske pumpy zasiahla vlna zdražovania
Po vypuknutí vojny v Iráne sa ceny benzínu a nafty v krajinách Európskej únie vyvíjali veľmi odlišne. Kým niektoré štáty zaznamenali prudký rast cien na čerpacích staniciach, inde bol dopad konfliktu na peňaženky vodičov oveľa miernejší.
Najnovšie údaje Európskej komisie, ktoré spracoval Eurostat, ukazujú vývoj cien v období od 2. do 9. marca. Z porovnania vyplýva, že reakcia jednotlivých krajín na rast cien ropy bola mimoriadne rozdielna.
Rakúsko zaznamenalo najväčší cenový skok
Najtvrdší zásah zaznamenali vodiči v Rakúsku, kde ceny benzínu a nafty vzrástli v priebehu jediného týždňa v priemere o 17,1 percenta.
Za Rakúskom nasledovalo Poľsko, kde palivá zdraželi o 15,2 percenta, a Nemecko s nárastom o 14,7 percenta.
Nad priemerom Európskej únie sa ocitla aj Česká republika, kde sa ceny palív zvýšili o 11,6 percenta.
Diesel vyletel najviac v Rakúsku
Pri samotnej motorovej nafte bol nárast ešte výraznejší. Najprudšie zdraženie opäť zaznamenalo Rakúsko, kde ceny dieselu v sledovanom týždni vyskočili až o 21,36 percenta.
Veľmi podobný vývoj zaznamenali aj ďalšie krajiny – v Poľsku sa nafta zdražila o 21,34 percenta a v Luxembursku o 20,96 percenta.
Na opačnom konci rebríčka sa ocitlo Slovinsko, kde ceny vzrástli len o 0,11 percenta. V tejto krajine však štát ceny palív reguluje už od roku 2022.
Slovensko vyšlo z porovnania najlepšie
V rámci krajín V4 sa najlepšie darilo Slovensku. Ceny motorovej nafty tu vzrástli iba o 1,16 percenta.
V Maďarsku zdražovanie dosiahlo 4,08 percenta, zatiaľ čo v Českej republike sa ceny dieselu zvýšili až o 16,25 percenta.
Podobný obraz ukazujú aj údaje o benzíne. Najväčší nárast zaznamenalo Rakúsko, kde ceny stúpli o 12,74 percenta. V Česku vodiči zaplatili za benzín približne o sedem percent viac než týždeň predtým.
Na Slovensku však benzín zdražel len necelé jedno percento.
Slovensko výrazne pod priemerom Únie
Celkovo sa ceny palív na Slovensku zvýšili v priemere približne o 1,1 percenta, čo je výrazne menej než v mnohých iných štátoch Európskej únie.
Podľa českého ekonóma Lukáša Kovandu z Trinity Bank reagovali ceny v Česku na vojnový konflikt omnoho prudšie.
„V Česku pohonné hmoty zdražili v reakcii na vojnu v Iráne jedenásťkrát výraznejšie než na Slovensku,“ uviedol Kovanda v analýze pre portál Newstream s tým, že vychádza z najnovších údajov Európskej komisie.
Priemerný rast cien palív v celej Európskej únii pritom dosiahol približne 10,5 percenta, takže Slovensko zostalo výrazne pod týmto priemerom.
Prečo sú rozdiely také veľké
Rozdielny vývoj cien podľa odborníkov súvisí s viacerými faktormi. Veľkú úlohu zohrávajú napríklad rozdielne daňové zaťaženie palív, spôsob tvorby cien alebo zásahy štátov a veľkých energetických spoločností.
Niektoré krajiny sa totiž snažili rast cien tlmiť. Maďarsko napríklad v minulosti pristúpilo k stropovaniu cien pohonných hmôt, zatiaľ čo vo Francúzsku obmedzil ceny palív veľký energetický koncern TotalEnergies.
V iných štátoch sa však zdraženie ropy premietlo do cien na čerpacích staniciach takmer okamžite.
Pre slovenských vodičov zatiaľ dobrá správa
Aj keď vojna na Blízkom východe rozkolísala globálny trh s ropou, slovenskí motoristi zatiaľ čelia len miernemu zdraženiu.
Z porovnania údajov Európskej komisie a Eurostatu vyplýva, že Slovensko patrí medzi krajiny, kde sa cenový šok na čerpacích staniciach prejavil najmenej.