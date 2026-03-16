Čaká nás nová vlna zdražovania! Nedostatok hnojív paralyzuje svetové polia: Ceny potravín poletia nahor

TEHERÁN - Svetové poľnohospodárstvo čelí novej hrozbe. Konflikt na Blízkom východe totiž zasahuje samotný základ moderného pestovania potravín – výrobu hnojív. Odborníci varujú, že výpadky dodávok a rast cien môžu mať ešte tvrdšie dôsledky než kríza po ruskej invázii na Ukrajinu v roku 2022.
Podľa zistení denníka Financial Times americko-izraelská útoky a následná iránska odveta odveta prakticky zastavili produkciu močoviny, ktorá je najpoužívanejším dusíkatým hnojivom na planéte. Dáta spoločnosti Kpler naznačujú, že v Perskom zálive momentálne uviazlo vyše milióna ton hnojív a surovín. Približne polovica plánovaného exportu močoviny sa kvôli bojom a nedostatku plynu ani nevyrobila.
Hormuzský prieliv, ktorý je aktuálne fakticky uzavretý, je pritom pre svetové poľnohospodárstvo životne dôležitý. Prechádza ním až tretina svetového vývozu močoviny a takmer polovica svetového exportu síry, nevyhnutnej pre fosfátové hnojivá.
Problém prichádza v najhoršom čase
Kríza prichádza práve v období sejby na severnej pologuli. Nedostatok hnojív už teraz ohrozuje úrodu základných plodín vrátane ryže. Situáciu navyše komplikuje prudký rast cien zemného plynu, ktorý je kľúčovou surovinou pri výrobe dusíkatých hnojív. Tie sú pritom zodpovedné za približne polovicu svetovej produkcie potravín. Katarský gigant QAFCO musel pre zastavenie dodávok plynu odstaviť svoj obrovský závod a podobné obmedzenia hlási aj India, Pakistan či Bangladéš.
Hrozí zdražovanie potravín
Dôsledky môže pocítiť aj bežný spotrebiteľ. Ceny močoviny totiž od začiatku konfliktu vzrástli približne o 40 percent. Odborníci upozorňujú, že zdražovanie nebudú spôsobovať len samotné hnojivá. Významnú úlohu zohrávajú aj rastúce náklady na dopravu, energie a spracovanie potravín.
„Tento rok bude vo svete rozhodne viac hladu,“ tvrdí Raj Patel, expert na potravinové systémy z univerzity v Texase. Najviac zasiahnuté budú regióny v Afrike a južnej Ázii, no tlak na peňaženky pocítia ľudia na celom svete, keďže globálny potravinový systém je v súčasnosti narušený na viacerých úrovniach súčasne.