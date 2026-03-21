Kde sa žije najlepšie? Nový rebríček šťastia odhalil prekvapivé zmeny

LONDÝN - Najšťastnejšou krajinou na svete je po deviaty raz v rade Fínsko, vyplýva z tohtoročnej Svetovej správy o šťastí. Česko je na dvadsiatej pozícii, oproti vlaňajšku si o dve miesta pohoršilo. Slovensko sa prepadlo zo 45. na 54. pozíciu.
Medzi desiatimi najšťastnejšími krajinami sveta sú okrem Fínska ďalšie škandinávske štáty, ďalej potom Kostarika, Izrael alebo Holandsko. "Fíni nie sú posadnutí tým, že by chceli byť za každú cenu šťastní," cituje agentúra DPA Jána-Emmanuela De Nevea, jedného z autorov tohtoročnej správy. "Podľa všetkého sú veľmi spokojní a vďační za všetko, čo majú a v tomto ohľade sa neberú veľmi vážne, čo im umožňuje, aby si v živote vážili malé veci," vysvetlil De Neve.
Kostarika sa tento rok dostala do prvej päťky, pričom ešte v roku 2023 bola na 23. mieste. Autori správy to pripisujú silným putám v rámci rodín a ďalším sociálnym väzbám, píše agentúra AP. Pred Českom sa umiestnilo napríklad Mexiko, Kosovo, Slovinsko alebo Rakúsko. Rovnakú pozíciu ako vlani si udržali Spojené štáty, ktoré sú dvadsaťtriročné. Najmenej šťastnou krajinou na svete je Afganistan, o jednu priečku vyššie je Sierra Leone.
Ľudia hodnotili svoj život na stupnici od nuly do desiatich
Výročná Svetová správa o šťastí vychádza z údajov amerického Gallupovho ústavu a je analyzovaná globálnym tímom univerzitných expertov. Ľudia vo viac ako 140 krajinách a teritóriách boli požiadaní, aby ohodnotili svoj život na stupnici od nuly do desiatich, pričom desať predstavuje ich najlepší možný život. Výsledky za posledné tri roky sa spriemerujú a vznikne rebríček. Všeobecne možno povedať, že poradie voľne koreluje s prosperitou krajín, ale hodnotenie jednotlivcov podľa všetkého ovplyvňujú aj ďalšie faktory, ako je priemerná dĺžka života, sociálne väzby, osobná sloboda a vnímanie korupcie.