Sobota21. marec 2026, meniny má Blahoslav, zajtra Beňadik, Benedikt

Kde sa žije najlepšie? Nový rebríček šťastia odhalil prekvapivé zmeny

Ilustračné foto
Ilustračné foto
© Zoznam/ © Zoznam/
ČTK

LONDÝN - Najšťastnejšou krajinou na svete je po deviaty raz v rade Fínsko, vyplýva z tohtoročnej Svetovej správy o šťastí. Česko je na dvadsiatej pozícii, oproti vlaňajšku si o dve miesta pohoršilo. Slovensko sa prepadlo zo 45. na 54. pozíciu.

Medzi desiatimi najšťastnejšími krajinami sveta sú okrem Fínska ďalšie škandinávske štáty, ďalej potom Kostarika, Izrael alebo Holandsko. "Fíni nie sú posadnutí tým, že by chceli byť za každú cenu šťastní," cituje agentúra DPA Jána-Emmanuela De Nevea, jedného z autorov tohtoročnej správy. "Podľa všetkého sú veľmi spokojní a vďační za všetko, čo majú a v tomto ohľade sa neberú veľmi vážne, čo im umožňuje, aby si v živote vážili malé veci," vysvetlil De Neve.

Kostarika sa tento rok dostala do prvej päťky, pričom ešte v roku 2023 bola na 23. mieste. Autori správy to pripisujú silným putám v rámci rodín a ďalším sociálnym väzbám, píše agentúra AP. Pred Českom sa umiestnilo napríklad Mexiko, Kosovo, Slovinsko alebo Rakúsko. Rovnakú pozíciu ako vlani si udržali Spojené štáty, ktoré sú dvadsaťtriročné. Najmenej šťastnou krajinou na svete je Afganistan, o jednu priečku vyššie je Sierra Leone.

Ľudia hodnotili svoj život na stupnici od nuly do desiatich

Výročná Svetová správa o šťastí vychádza z údajov amerického Gallupovho ústavu a je analyzovaná globálnym tímom univerzitných expertov. Ľudia vo viac ako 140 krajinách a teritóriách boli požiadaní, aby ohodnotili svoj život na stupnici od nuly do desiatich, pričom desať predstavuje ich najlepší možný život. Výsledky za posledné tri roky sa spriemerujú a vznikne rebríček. Všeobecne možno povedať, že poradie voľne koreluje s prosperitou krajín, ale hodnotenie jednotlivcov podľa všetkého ovplyvňujú aj ďalšie faktory, ako je priemerná dĺžka života, sociálne väzby, osobná sloboda a vnímanie korupcie.

Viac o téme: ŠťastieŽivotRebríčekKrajina
Nahlásiť chybu

Súvisiace články

Na TIETO príčiny najčastejšie
Na TIETO príčiny najčastejšie umierajú Európania: Slovensko sa nemá čím chváliť, šplháme sa do čela!
Domáce
Alarmujúce čísla z Ruska:
Alarmujúce čísla z Ruska: Priepasť medzi bohatými a chudobnými rastie, nerovnosť sa blíži k rekordným maximám!
Zahraničné
Európska únia vyradila zo
Európska únia vyradila zo sankčného zoznamu dve osoby: TIETO ostávajú
Zahraničné
Palivový šok v Európe:
Palivový šok v Európe: Rakúsko a Česko zasiahlo zdražovanie najviac! Dobrá správa pre Slovákov
Zahraničné

Odporúčame

Zoznam TV

Slovan porazil v poslednom kole Komárno 3:1 na sety
Šport
Tréner Komárna po prehre so Slovanom: Súper bol lepší, gratulujem k prvenstvu
Šport
Desaťtisíce ľudí v Prahe protestovali proti krokom Babišovej vlády
Správy

Domáce správy

Tomáš Drucker.
Drucker považuje debatovať o zákaze AI do určitého veku za predčasné
Domáce
Zakročili v hodine dvanástej:
Domáce
Aktualizované Premiér SR Robert Fico.
Situácia je mimoriadne vážna, povedal Fico: Slováci sa musia pripraviť na prudké zdražovanie! Hrozí koniec NATO?
Domáce
Záchranári vo Veľkej Fatre pomáhali zranenému turistovi na chate pod Borišovom
Žilina

Zahraničné

Zahraničné
Panika v Taliansku: Pohotovosti
Zahraničné
Na snímke materská škola
AKTUÁLNE Iránska raketa zasiahla izraelské mesto pri jadrovom centre, hlásia zranených
Zahraničné
Bývalý riaditeľ amerického Federálneho
Zomrel niekdajší šéf FBI a zvláštny vyšetrovateľ Trumpa Robert Mueller: Kontroverzná reakcia Trumpa!
Zahraničné

Prominenti

Stella Tesaříková
Trpké priznanie hviezdy Ruže pre nevestu: Bojuje s bulímiou!
Domáci prominenti
Khloe Kardashian
Jedla som, kým mi nebolo zle! Khloé Kardashian šokuje: Priznala temné tajomstvo chudnutia
Zahraniční prominenti
Tragická smrť známej Češky
Tragická smrť známej Češky (†23) v Thajsku: Posledné minúty jej života... Šokujúce rozuzlenie!
Domáci prominenti
Rozchod českého promi páru:
Rozchod českého promi páru: On sa vrátil k manželke a ona? Prišla o lásku aj o prácu!
Domáci prominenti

Zaujímavosti

Manažérka pikantného podniku opísala
Má 32 rokov a šéfuje verejnému domu: Zabudnite na drogy a zbrane, realita za dverami vás šokuje!
Zaujímavosti
Máte 65 a viac
Máte 65 a viac rokov? Potom by ste mali jesť TOTO maslo: Posilňuje dolné končatiny a znižuje množstvo pádov
vysetrenie.sk
Skupina transrodových žien sa
Krik, kopance a krvavé oči: VIDEO Skupina transrodových žien sa s turistkou nemaznala! JEDEN dotyk spustil hotové peklo
Zaujímavosti
Takmer POLOVICA rozvodov má
Takmer POLOVICA rozvodov má spoločného menovateľa! Ak váš partner robí v noci TOTO, váš vzťah je na tenkom ľade
Zaujímavosti

Dobré správy

Zdroj: Getty Images
Toto robí čoraz viac Slovákov na Veľkú noc: Prichádza nová tradícia?
Domáce
Slováci chcú lepšie susedské
Slováci chcú lepšie susedské vzťahy: Milka vo svojej najnovšej kampani zbližuje ľudí
Promo
Zdroj: KolagenDrink
Týchto 5 chýb robia Slováci najčastejšie: Známy ortopéd prezradil, ako zlepšiť stav kĺbov
plnielanu.sk
Chudnutie je často veľmi
Chcete schudnúť a nedarí sa vám to? Na slovenský trh dorazila unikátna novinka
Domáce

Ekonomika

Šéf ÚRSO sa pustil do Ursuly von der Leyen: Asi nemá dobré podklady, obnoviteľné zdroje nie sú ani lacné, ani stabilné!
Naozaj poznáte svoje práva pri nákupoch? Tieto otázky vás preveria! (kvíz)
Nedostali ste energošek? O pomoc musíte žiadať na inej adrese, odkazujú teplári!
Priniesla nižšia DPH lacnejšie potraviny? Tieto údaje odhalili tvrdú realitu v obchodoch!
Šport

VIDEO Fantastický Hektor Kapustík! Slovenský supertalent vytvoril nový rekord a dosiahol životný úspech
Ostatné
Čo im nevyšlo včera, podarilo sa dnes: Michalovce šokovali Nitru, dychberúce predĺženie
Tipsport liga
Slovan Bratislava uchránil domácu pevnosť, s Liptovským Mikulášom musel ale otáčať
Tipsport liga
Totter nešetril kritikou: V žiadnej lige nie je komerčný brejk po piatich minútach, iba na Slovane
Tipsport liga

Auto-moto

Anketa: Prešli ste už tunelom Višňové? Ako sa podľa vás chovajú motoristi v novom tuneli?
Doprava
TEST: Alfa Romeo Junior Ibrida Speciale - kabelkový Talian má šmrnc
Klasické testy
Mesto Košice začína s opravami výtlkov, prioritou sú trasy MHD a hlavné ťahy
Doprava
Nový motor Turbo 100 - remeň končí, prichádza reťaz
Novinky

Kariéra a motivácia

Práve hľadajú zamestnancov na tieto pozície s platom viac ako 2 500 eur
Získaj prácu
Aktuálna situácia na Slovensku prekvapuje: Na pracovnom trhu lámeme viaceré rekordy
Aktuality
Finančná správa rozposiela Slovákom listy: Posvietila si na jednu skupinu zarábajúcich ľudí
Aktuality
Prečo sa vám po pracovnom pohovore nikto neozve? 5 dôvodov, prečo vás firma ghostla
Hľadám prácu

Varenie a recepty

Vynikajúci recept na plačúcu tortu. Šťavnatá kakaová piškóta s výborným krémom za 30 minut.
7 skvelých a rýchlych receptov na jarné nátierky
Čím potrieť veľkonočný mazanec? Rozdiel, ktorý uvidíte ihneď
Rady a tipy
Fašírky bez múky: Šťavnaté a chutia ešte lepšie než klasika
Rady a tipy

Technológie

Používaš Google Mapy pri chôdzi? Tieto funkcie ti niekoľkonásobne zlepšia navigáciu nielen v meste
Aplikácie a hry
Rekreačné drogy nie sú taká sranda, ako sa na prvý pohľad zdá: Mnohé zvyšujú riziko mozgovej príhody o viac ako dvojnásobok
Veda a výskum
Ukrajina našla lacný spôsob, ako zastaviť ruské drony. Tento prístup teraz zaujíma celý svet, najmä krajiny na Blízkom východe
Armádne technológie
Stovky stíhačiek J-6 pri Taiwane. Čína ich rozmiestňuje s cieľom zahltiť obranu
Výzbroj a zbrane

Bývanie

Máte toto na balkóne aj vy? Týchto 7 vecí na ňom hneď skazí atmosféru a robí z neho sklad harabúrd
Staré obliečky na paplón už nevyhadzujte. Našli sme 8+ nápadov, ako ich zas využiť, a sú perfektné
Viacgeneračná rodina sa zabývala v lese, v nenápadnom dome majú súkromie i priestor pre seba
Starší manželia vymenili blízkosť mesta za pokoj v prírode, ich bývanie vo Veľkej Lomnici má len 82 m2
Pre kutilov

Priesady sa vyťahujú za svetlom? Skúste ich napraviť šikovným trikom s alobalom
Záhrada
Skleník za 150 €? Keď kutilská fantázia premení odpad na unikát
Dvor a záhrada
Nenoste kôru do záhrady priskoro! 3 dôvody, prečo marcové mulčovanie brzdí štart sezóny
Záhrada
Drevo v bezpečí a folklór na priedomí: Róbert si postavil prístrešok v štýle starých dreveníc
Dvor a záhrada

Stream naživo

Toto znamenie je najťažšie milovať: Muži priznávajú, že si s ním často nevedia poradiť
Partnerské vzťahy
Teraz v TV   Večer v TV
Celý program
Zahraničné
Panika v Taliansku: Pohotovosti
Zahraničné
Na snímke materská škola
Zahraničné
AKTUÁLNE Iránska raketa zasiahla izraelské mesto pri jadrovom centre, hlásia zranených
Bývalý riaditeľ amerického Federálneho
Zahraničné
Zomrel niekdajší šéf FBI a zvláštny vyšetrovateľ Trumpa Robert Mueller: Kontroverzná reakcia Trumpa!

Ďalšie zo Zoznamu