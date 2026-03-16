Na TIETO príčiny najčastejšie umierajú Európania: Slovensko sa nemá čím chváliť, šplháme sa do čela!

BRATISLAVA - Aj keď ľudstvo zažíva technologický pokrok a veda ide stále dopredu, dĺžka ľudského života sa v Európe už zásadne nepredlžuje tak rázne, ako tomu bolo počas konca minulého storočia. Príčiny smrti Európanov bývajú rôzne, no vedú hlavne dve. Slováci sa však v prieskume šplhajú k nelichotivému čelu rebríčka.
Prieskum za rok 2023 v oblasti príčin úmrtí Európanov zmapoval portál Eurostat. Ten mapoval hlavne pričiny úmrtia v Európskej únii (EÚ). S prehľadom vedú úmrtia na poruchy obehového systému, akými sú napríkald infarkt či vysoký krvný tlak. V tesnom závese je rakovina.
Nasleduje veľký odstup a rebríček pokračuje respiračnými ochoreniami, externými faktormi, ochoreniami zažívacieho systému, psychickými poruchami a poruchami nervového systému. Deviate miesto obsadilo ochorenie covid-19.
Na infarkt a pridružené ochorenia obehového systému zomrelo takmer toľko ľudí, koľko má celé Slovensko
"V roku 2023 zomrelo v EÚ 4,84 milióna obyvateľov, pričom najväčšiu príčinu tvorili choroby obehového systému (1,59 milióna; 32,8 percenta všetkých úmrtí), rakovina (1,16 milióna; 23,9 percent) a respiračné choroby (0,38 milióna; 7,8 percent)," napísal Eurostat.
Sme šiesti v rebríčku a pred nami sú Bulhari, Maďari či Rumunsko
Najvyššia úmrtnosť na choroby obehového systému bola zaznamenaná v Bulharsku (923 úmrtí na 100 000 obyvateľov), Rumunsku (787) a Lotyšsku (726). Slovensko je približne na úrovni 600 úmrtí a sme tak šiesti v rebríčku.
Naopak, Francúzsko (163), Španielsko (200) a Dánsko (208) zaznamenali najnižšiu úmrtnosť na choroby obehového systému. Naši českí susedia obsadili deviatu pričeku s viac ako 450 úmrtiami.