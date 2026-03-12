VIDEO Spojené štáty zasiahli letisko v Iráne! Zničili iránske nákladné lietadlo a niekoľko ďalších lietadiel

TEHERÁN - Ozbrojené sily USA zničili iránske nákladné lietadlo a niekoľko ďalších lietadiel pri úderoch na letisko v Kermáne na juhu Iránu. Na X o tom dnes informovalo regionálne veliteľstvo amerických ozbrojených síl (CENTCOM).
Video zverejnené americkým veliteľstvom ukazuje zásahy lietadiel Lockheed C-130 Hercules, Lockheed P-3 Orion a Iljušin Il-76. Prvé dva spomínané typy lietadiel sú americké výroby a boli Iránu dodané ešte pred islamskou revolúciou v roku 1979. "Iránsky režim stráca svoje letecké schopnosti deň za dňom. Americké sily sa nielen bránia iránskym hrozbám, ale systematicky ich ničia," uviedlo CENTCOM na platforme X.
Súčasný konflikt na Blízkom východe vypukol po tom, ako Spojené štáty spoločne s Izraelom 28. februára zaútočili na Irán s deklarovaným cieľom zamedziť Teheránu získať jadrovú zbraň. Odvtedy vo vzdušných útokoch pokračujú. Teherán a jeho spojenci v odvete začali dronmi a strelami útočiť na Izrael a americké vojenské objekty na Blízkom východe, pričom zasahujú aj civilné ciele v okolitých arabských krajinách.