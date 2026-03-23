Desivý incident na letisku: Lietadlo narazilo do vozidla, piloti zomreli

NEW YORK - Prevádzka na newyorskom letisku LaGuardia bola v noci na pondelok pozastavená. Dôvodom je zásah hasičov po incidente, pri ktorom došlo k zrážke lietadla a vozidla na vzletovej a pristávacej dráhe. Informuje o tom agentúra AFP a televízia NBC News.
Aktualizácia 9:06 Prečo k nehode došlo, zatiaľ nie je jasné. CNN ale informuje o zázname komunikácie riadenia letovej prevádzky, na ktorom dispečer povoľuje hasičskému vozidlu prejsť pristávaciu dráhu. O niekoľko sekúnd neskôr mu ale naliehavo prikazuje, aby zastavil, a potom informuje o zrážke. Federálny úrad pre letectvo (FAA) letisko po nehode uzavrel, aby ju mohol vyšetriť.
Aktualizácia 8:23 Nehoda, pri ktorej sa v noci na dnes na newyorskom letisku LaGuardia zrazilo lietadlo spoločnosti Air Canada s hasičským vozidlom, si vyžiadala životy pilota a druhého pilota, informuje server NBC News. Predtým písal o štyroch zranených.
Federálny úrad pre letectvo (FAA) vydal pre letisko príkaz na zastavenie všetkých letov, tzv. ground stop. Úrad zároveň uviedol, že je „vysoká pravdepodobnosť“ predĺženia tohto nariadenia. Newyorský hasičský zbor potvrdil, že o 23.38 h miestneho času (04.38 h SEČ) dostal hlásenie o nehode lietadla a vozidla na dráhe číslo štyri. Podrobnosti o nehode neboli bezprostredne známe.
Stanica NBC News však s odvolaním sa na informovaný zdroj uviedla, že na pristávacej dráhe sa zrazilo lietadlo spoločnosti Air Canada s vozidlom, ktoré zrejme patrilo Prístavnému úradu New Yorku, pričom štyria ľudia utrpeli zranenia. Na palube lietadla bolo 76 cestujúcich a štyria členovia posádky. V čase zrážky práve pristávalo a pohybovalo sa rýchlosťou približne 48 km/h.
Na sociálnej sieti TikTok bolo zverejnené video, na ktorom je vidieť lietadlo stojace na dráhe, pričom malo zdvihnutý nos a zdeformovaný spodok v prednej časti trupu. Newyorský úrad pre krízový manažment upozornil verejnosť, aby v okolí letiska nachádzajúceho sa vo štvrti Queens počítala so zrušenými letmi, uzatvorenými cestami, zdržaniami v doprave a prítomnosťou záchranných zložiek. Úrad na sociálnej sieti X zároveň odporučil vodičom využiť alternatívne trasy.
Podľa webovej stránky letiska boli k pondelkovému ránu všetky odlety z LaGuardie buď oneskorené, alebo zrušené. Prevádzka letiska LaGuardia bola obmedzená už počas nedele v dôsledku nepriaznivého počasia. Minulý týždeň letisko informovalo, že cestujúci musia počítať s dlhším čakaním pri bezpečnostných kontrolách, čo je spôsobené nedostatkom zamestnancov Úradu pre bezpečnosť dopravy (TSA). Jeho príčinou je výpadok federálneho financovania TSA.