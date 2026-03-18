Šok pre cestujúcich: Scandinavian Airlines rušia tisíc letov! Dôvodom je drahé palivo

ŠTOKHOLM - Severská letecká spoločnosť Scandinavian Airlines (SAS) oznámila, že v apríli zruší najmenej tisíc letov, keďže vojna na Blízkom východe spôsobila prudký rast cien paliva. „Cena leteckého paliva sa za desať dní zdvojnásobila. Aj keď sa budeme snažiť čo najviac absorbovať zvýšenie nákladov, je to šok, ktorý priamo zasiahne letecký priemysel,“ povedal generálny riaditeľ SAS Anko van der Werff pre švédsky ekonomický denník Dagens Industri. Informuje o tom agentúra AFP.
„V marci rušíme niekoľko stoviek letov, ale snažíme sa čo najviac chrániť našu dopravu,“ dodal šéf SAS. Konštatoval, že ďalšie zrušenia letov očakáva po Veľkej noci, keď doprava zvyčajne klesá. Opatrenia podľa generálneho riaditeľa SAS ovplyvnia „najmenej tisíc“ letov. Zdôraznil však, že tento rozsah zostáva malý, keďže SAS prevádzkuje približne 800 letov denne. Väčšinou ide o zrušenie vnútroštátnych letov v Nórsku. Len malá časť sa týka Švédska a Dánska.
Od začiatku útokov USA a Izraela na Irán stúpla cena severomorskej ropy Brent na zhruba 100 dolárov (86,72 eura) za barel (159 litrov). Hormuzský prieliv, cez ktorý zvyčajne prechádza pätina svetových dodávok uhľovodíkov, je fakticky uzavretý. Niekoľko leteckých spoločností vrátane prepravcov Air France-KLM, Cathay Pacific, Air India, Qantas a SAS zvýšilo ceny leteniek, aby zohľadnili zdraženie leteckého paliva.