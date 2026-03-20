Bizarný nález na letisku: VIDEO Medzi plyšovými hračkami čakalo na cestujúcich živé prekvapenie!

SYDNEY - Nečakané prekvapenie čakalo na cestujúceho, ktorý si vyberal suvenír v obchode na letisku v austrálskom Hobarte. Medzi plyšovými psíkmi dingo, bandikutmi, tasmánskymi čertmi a klokanmi sa schovával živý kusu líščí, napísal spravodajský server The Guardian.
Manažér obchodu Liam Bloomfield novinárom povedal, že zamestnanci aj zákazníci boli nadšení. "Cestujúci to oznámil predavačke, ktorá nemohla uveriť tomu, čo počuje," dodal Bloomfield. "Potom zavolala správu letiska a povedala im: 'Máme v obchode vačkovca," dodal.
Hovorca letiska uviedol, že kusu zostal pokojný, keď ho ochranka bezpečne eskortovala z terminálu. Bloomfield dodal, že obchod teraz hlasuje o tom, ako nájdeného vačnatca pomenuje. "Urobíme mu tu malú spomienkovú výstavku. Máme jeho fotku, a akonáhle bude mať meno, dáme ju pred obchod, aby sme naň mali stálu spomienku, "povedal.
Kusu liščí je stredne veľký vačnatec; dorastá dĺžky 35 až 55 centimetrov a hmotnosti od 1,5 do 4,5 kilogramu. Ide o nočného tvora, ale je o ňom známe, že je schopný sa prispôsobiť celej škále prírodných i ľudských prostredí, dodal The Guardian.