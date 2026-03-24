Spoveď letušky, ktorá prežila DESIVÚ haváriu na letisku v New Yorku: Život jej zachránila nečakaná vec

NEW YORK – Koncom minulého týždňa došlo v New Yorku k veľkej havárii lietadla, ktoré sa ešte ani neodlepilo od zeme. Priamo na letisku sa totiž zrazilo s hasičským vozidlom. Jednou z preživších bola aj letuška, ktorú katapultovalo len pár chvíľ od zrážky.
V nedeľu dňa 23. marca sa odohrala na letisku LaGuardia v americkom New Yorku veľká havária. Na pristávacej dráhe sa zrazilo lietadlo s hasičským vozidlom. Ako informuje The Guardian, kanadskej letuške Solange Tremblayovej sa podarilo v poslednej chvíli katapultovať.
Palubu opustila v poslednej možnej chvíli
Lietadlo CRJ-900 patrilo leteckej spoločnosti Air Canada Jazz. Pri zrážke zahynuli pilot aj kopilot. Do nemocnice bolo prevezených 9 ľudí, ktorí sa v čase zrážky nachádzali na palube. Na lôžku skončila aj spomínaná letuška, ktorú katapultovalo s celým sedadlom len pár momentov pred veľkou zrážkou.
Podľa dcéry Sarah prežila jej matka len zázrakom. "Takmer v momente zrážky sa jej sedadlo vymrštilo a dopadla len 100 metrov od havárie. Záchranári ju našli sedieť pripútanú. Nepohla sa odtiaľ až do ich príchodu. Mala pri sebe strážneho anjela. Mohlo to dopadnúť oveľa horšie," hovorí.
Ako neskôr odhalili vyšetrenia, letuška Solange sa ani zo sedadla nemala ako dostať. Pri dopade po katapultovaní utrpela viacnásobné zlomeniny a v nemocnici musela podstúpiť operáciu nohy. Ako uvádza v profile na sociálnych sieťach, pre spoločnosť Jazz Aviation začala pracovať pred 26 rokmi.
Jazz Aviation prevádzkuje kratšie lety v mene Air Canada (Air Canada Express). Vlastní ju väčšia regionálna letecká spoločnosť Chorus Aviation.
Mŕtvi piloti
Hlavným pilotom bol Antoine Forest (†30) z Kanady, kopilotom Mackenzie Gunther (†22). "Strata našich dvoch kolegov je obrovskou tragédiou. Zasvätili svoju kariéru bezpečnej preprave cestujúcich. Súcitime s ich rodinami aj blízkymi," uviedol odborový zväz, Asociácia pilotov leteckých liniek.
Momenty pred haváriou
Na záznamoch z riadenia letovej prevádzky bolo len chvíľu pred haváriou počuť, ako personál dáva povolenie na prejazd hasičskému vozidlu, ktoré sa presúva po pristávacej dráhe. Potom sa ho snaží zastaviť. "Stoj! Nákladné vozidlo 1, stoj!" a popritom sa riadiaca veža snaží lietadlo odkloniť na druhú dráhu. Zrážke sa už ale nedalo zabrániť.