Prvé lietadlo z Blízkeho východu pristálo v Prahe! Tisíce Čechov a Slovákov zostávajú v ohrození

PRAHA - V Prahe pristálo dnes po 02:00 ráno prvé lietadlo s turistami z Blízkeho východu od začiatku amerického útoku na Irán. Stroj spoločnosti Smartwings s kapacitou zhruba 200 osôb prepravil cestujúcich z letiska v ománskom Maskate. Niektorí cestujúci boli na dovolenke priamo v Ománe, ďalší cestovali napríklad z Thajska. Jedna rodina sa z Dubaja dostávala na ománske letisko taxíky, lietadlo takmer nestihli. Časť cestujúcich sa z dovolenky vracala predčasne, uprednostnili bezpečie, vyplynulo z ich vyjadrenia po prílete do Prahy. Druhý let Smartwings z Ománu by mal v Prahe pristáť okolo 9:30.
V ohrozenom regióne je podľa systému dobrovoľných registrácií Drozd, ktorý spravuje české ministerstvo zahraničných vecí, asi 6700 Čechov. Najviac z nich je v Dubaji. Medzi prvými vyšli z lietadla dve mladé ženy z Olomouca, ktoré boli na dovolenke v Thajsku. Lietadlo, ktorým cestovali, malo pôvodne plánovaný let na iné letisko, napokon ale skončili v Ománe. ,,Zavolali sme na krízovú linku, potom sme asi za 24 hodín mali informácie, ako sa dostaneme domov," povedali novinárom. Komunikáciu štátu aj aerolínií tak hodnotili pozitívne.
Ďalšie dve ženy si dovolenku radšej o týždeň skrátili. ,,Bezpečnosť predovšetkým," povedali novinárom a ponáhľali sa na spoje do Jihlavy a Vrchlabí. Starší muž, ktorý s prítomnými novinármi príliš hovoriť nechcel, len povedal, že nič také by už znova nechcel zažiť. Medzi cestujúcimi, ktorí prileteli z Ománu, bolo aj niekoľko rodín s malými deťmi. Otecko so synom, na ktoré na letisku čakala mamička, sa do Maskatu dostávali z Dubaja, jedným taxíkom na hranice a ďalším od hraníc. ,,Na letisko sme prišli pol hodiny po plánovanom odlete tohto lietadla, ale podarilo sa ho zdržať," povedal novinárom muž. Viac podrobností oznamovať nechcel, dodal iba to, že dva dni nespal.
Strach zo zrušeného letu
Jedna z cestujúcich pripustila, že pociťovala obavy. ,,Keď viete, že vám v takom mieste zrušili let, tak to nie je dobrý pocit," povedala novinárom žena, ktorá v náručí držala bábätko. ,,Nakoniec ale všetko dobre dopadlo, prileteli sme v rovnaký deň, keď sme sa mali vracať," dodala s tým, že boli na týždeň v Ománe.
Spoločnosť Smartwings v pondelok do Ománu pre Čechov, ktorí sa v regióne nachádzajú s cestovnou kanceláriou, vypravila dve lietadlá. Druhé malo pristáť v Prahe pôvodne aj dnes v noci, má ale výrazné oneskorenie. Z gréckeho Heraklionu, kde bolo na medzipristátí, odštartovalo krátko pred 7:00. Podľa serveru Flight radar 24 by malo v Prahe pristáť okolo 9:30. Dohromady obe lietadlá prepravia okolo 400 ľudí.
Ďalší let chce spoločnosť vyslať dnes ráno o 08:30 do Dubaja, pretože by sa malo otvoriť tamojšie letisko. Odlet z Dubaja späť do Prahy je naplánovaný na 19:55 tamojšieho času, vyplývalo z informácií na webe spoločnosti. V Prahe na Letisku Václava Havla by tak malo lietadlo pristáť krátko pred polnocou.
Povinnosti cestovných kancelárií
Česko zároveň vysiela do Jordánska, Ománu a Egypta armádne lietadlá. O cestujúcich, ktorí na Blízky východ vyrazili s cestovnými kanceláriami, by sa podľa pondelkového vyjadrenia ministra zahraničných vecí Petra Macinky (Motoristi) mali postarať tieto firmy a nimi zazmluvnené lety. Vládne lietadlá, ktoré majú kapacitu desiatky cestujúcich, sú určené najmä pre ľudí, ktorí cestovali do zasiahnutých krajín samostatne.
Izrael a Spojené štáty začali v sobotu vojenskú operáciu proti Iránu. Podľa amerického prezidenta Donalda Trumpa je dôvodom snaha zabrániť režimu získať jadrovú zbraň. Teherán odpovedal odpálením rakiet a vyslaním dronov na Izrael a americké základne v regióne. Tie sa okrem Kuvajtu nachádzajú aj v Spojených arabských emirátoch, v Saudskej Arábii, Bahrajne, Katare a Jordánsku.
Občanov z Blízkeho východu muselo Česko repatriovať v predchádzajúcich rokoch opakovane. V roku 2023 vypravilo šesť letov, ktorými sa vrátilo viac ako 200 ľudí z Izraela, pričom cestovné kancelárie zároveň zabezpečovali návrat stoviek ľudí z Egypta. O rok neskôr potom vládny špeciál prepravoval z Izraela ďalších zhruba sedem desiatok českých občanov.