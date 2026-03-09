Pondelok9. marec 2026, meniny má Františka, zajtra Branislav, Bronislav, Bruno

ŠOK v Tatrách: Ľudia neverili vlastným očiam, V ČOM sa vybrali turisti do hôr! VIDEO Pobúrená verejnosť

Ilustračný obrázok Zobraziť galériu (2)
(Zdroj: Getty Images, Facebook/Tatry, Instagram/Dominika Rubis)
© Zoznam/mKov © Zoznam/mKov

ZAKOPANÉ - Turista v teniskách a s odhalenými členkami sa vydal na Kasprov vrch v Západných Tatrách pri teplote hlboko pod nulou, čo zdokumentovalo video na sociálnych sieťach. Horská záchranná služba opakovane upozorňuje, že zimné Tatry vyžadujú kvalitné vybavenie a podobné podcenenie môže ohroziť životy turistov aj záchranárov.

Turista v teniskách smerom na Kasprov vrch

Na sociálnych sieťach sa šíri video mladého turistu, ktorý sa v hlbokom snehu vybral na Kasprov vrch v Západných Tatrách vo vychádzkových teniskách a s odhalenými členkami. V tom čase bola na mieste teplota hlboko pod nulou. Záber zverejnila stránka Tatry s ironickým komentárom: „Keď si povieš: ‘To bude len krátka prechádzka.’ Tatry: počkaj chvíľu…“

Video okamžite vyvolalo vlnu reakcií – od pobavenia až po ostrú kritiku. Mnohí upozorňujú, že podobné správanie je nielen nezodpovedné, ale v zimných Tatrách aj životu nebezpečné. „Len z toho pohľadu mi začalo byť zima na členky,“ znel jeden z nich. Ďalší diskutujúci upozorňovali, že podobné situácie sú v Tatrách čoraz častejšie. „To je ľudská hlúposť a ľahkovážnosť,“ neodpustila si Katarina.

Diskusia ukazuje, že problém nie je ojedinelý. Každú sezónu horskí záchranári riešia prípady turistov, ktorí podcenia počasie, terén alebo vlastné schopnosti. „My investujeme do výstroja – topánky, nohavice, mačky a všetko potrebné – a potom príde niekto v teniskách. Podobnú situáciu som zažil v lete na Rysoch, kde predo mnou šiel chlap v mokasínach a džínsoch,“ napísal Radoslav. 

Šialené zábery z Tatier: Kabelka a telefón v ruke, kočík, či kufor na kolieskach! VIDEÁ turistov bavia internet Prečítajte si tiež

Šialené zábery z Tatier: Kabelka a telefón v ruke, kočík, či kufor na kolieskach! VIDEÁ turistov bavia internet

Dievčatá si pomýlili zimnú túru s jarným výletom

Na internete sa objavili aj ďalšie zábery, ktoré vznikli cestou na najväčšie pleso vo Vysokých Tatrách, Morské oko. Ukazujú, ako dve dievčatá kráčajú po zasneženej ceste v ľahkom, skôr jarnom oblečení a v topánkach s úplne plochou podrážkou – teda v obuvi, ktorá je v zimných podmienkach vyslovene nebezpečná.

Zábery zverejnila poľská influencerka z Podhala Dominika Rubiś, ktorá dlhodobo upozorňuje na problémy spojené s masovou turistikou. „Ani neviem, ako to komentovať. Je síce slniečko, ale počasie v horách je zradné,“ uviedla. Dodala, že stretla aj staršiu turistku, ktorá bola prekvapená, že tatranské chodníky v marci nie sú odhrnuté a posypané soľou.

 
 

Zimné Tatry nie sú prechádzka mestom

Kasprov vrch aj ďalšie tatranské chodníky sú v zime pokryté ľadom, snehom a často vystavené silnému vetru. Nevhodná obuv či oblečenie môže viesť k podchladeniu, pádom alebo k situáciám, ktoré ohrozia nielen turistu, ale aj záchranárov. Horská záchranná služba opakovane upozorňuje, že aj „jednoduché“ trasy sa v zime menia na náročný vysokohorský terén.

Základná zimná výbava do Tatier by mala obsahovať:

  • pevné nepremokavé turistické topánky
  • mačky alebo aspoň turistické retiazky
  • teleskopické paličky
  • teplé vrstvené oblečenie
  • rukavice, čiapku, nákrčník
  • mapu, nabitý telefón, prípadne powerbanku
  • lavínovú výbavu v exponovaných oblastiach

