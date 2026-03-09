ŠOK v Tatrách: Ľudia neverili vlastným očiam, V ČOM sa vybrali turisti do hôr! VIDEO Pobúrená verejnosť

ZAKOPANÉ - Turista v teniskách a s odhalenými členkami sa vydal na Kasprov vrch v Západných Tatrách pri teplote hlboko pod nulou, čo zdokumentovalo video na sociálnych sieťach. Horská záchranná služba opakovane upozorňuje, že zimné Tatry vyžadujú kvalitné vybavenie a podobné podcenenie môže ohroziť životy turistov aj záchranárov.
Turista v teniskách smerom na Kasprov vrch
Na sociálnych sieťach sa šíri video mladého turistu, ktorý sa v hlbokom snehu vybral na Kasprov vrch v Západných Tatrách vo vychádzkových teniskách a s odhalenými členkami. V tom čase bola na mieste teplota hlboko pod nulou. Záber zverejnila stránka Tatry s ironickým komentárom: „Keď si povieš: ‘To bude len krátka prechádzka.’ Tatry: počkaj chvíľu…“
Video okamžite vyvolalo vlnu reakcií – od pobavenia až po ostrú kritiku. Mnohí upozorňujú, že podobné správanie je nielen nezodpovedné, ale v zimných Tatrách aj životu nebezpečné. „Len z toho pohľadu mi začalo byť zima na členky,“ znel jeden z nich. Ďalší diskutujúci upozorňovali, že podobné situácie sú v Tatrách čoraz častejšie. „To je ľudská hlúposť a ľahkovážnosť,“ neodpustila si Katarina.
Diskusia ukazuje, že problém nie je ojedinelý. Každú sezónu horskí záchranári riešia prípady turistov, ktorí podcenia počasie, terén alebo vlastné schopnosti. „My investujeme do výstroja – topánky, nohavice, mačky a všetko potrebné – a potom príde niekto v teniskách. Podobnú situáciu som zažil v lete na Rysoch, kde predo mnou šiel chlap v mokasínach a džínsoch,“ napísal Radoslav.
Šialené zábery z Tatier: Kabelka a telefón v ruke, kočík, či kufor na kolieskach! VIDEÁ turistov bavia internet
Dievčatá si pomýlili zimnú túru s jarným výletom
Na internete sa objavili aj ďalšie zábery, ktoré vznikli cestou na najväčšie pleso vo Vysokých Tatrách, Morské oko. Ukazujú, ako dve dievčatá kráčajú po zasneženej ceste v ľahkom, skôr jarnom oblečení a v topánkach s úplne plochou podrážkou – teda v obuvi, ktorá je v zimných podmienkach vyslovene nebezpečná.
Zábery zverejnila poľská influencerka z Podhala Dominika Rubiś, ktorá dlhodobo upozorňuje na problémy spojené s masovou turistikou. „Ani neviem, ako to komentovať. Je síce slniečko, ale počasie v horách je zradné,“ uviedla. Dodala, že stretla aj staršiu turistku, ktorá bola prekvapená, že tatranské chodníky v marci nie sú odhrnuté a posypané soľou.
Zimné Tatry nie sú prechádzka mestom
Kasprov vrch aj ďalšie tatranské chodníky sú v zime pokryté ľadom, snehom a často vystavené silnému vetru. Nevhodná obuv či oblečenie môže viesť k podchladeniu, pádom alebo k situáciám, ktoré ohrozia nielen turistu, ale aj záchranárov. Horská záchranná služba opakovane upozorňuje, že aj „jednoduché“ trasy sa v zime menia na náročný vysokohorský terén.
Základná zimná výbava do Tatier by mala obsahovať:
- pevné nepremokavé turistické topánky
- mačky alebo aspoň turistické retiazky
- teleskopické paličky
- teplé vrstvené oblečenie
- rukavice, čiapku, nákrčník
- mapu, nabitý telefón, prípadne powerbanku
- lavínovú výbavu v exponovaných oblastiach