Bez výbavy a poistenia: Neuveriteľné VIDEO! Turisti šli na Rysy s 9-mesačným bábätkom, uviazli tam

POPRAD - Litovskí turisti so 9-mesačným bábätkom sa v nedeľu 19. októbra vydali na Rysy napriek tvrdému snehu, ľadu a varovaniom viacerých horských vodcov. Rodičia nemali potrebnú výbavu ani skúsenosti, a keď na vrchole zistili, že nezvládnu zostup, odmietli volať horskú záchranu kvôli chýbajúcemu poisteniu.
Výstup na Rysy nepatrí rozhodne k tým jednoduchým ani cez leto. Keď však na mieste panuje tvrdý sneh, ľad a sú podmienky, ktoré si vyžadujú nielen výbavu, ale aj skúsenosti, zručnosť v jej používaní a maximálnu ostražitosť, viacerí si turistiku rozmyslia. Presne také podmienky panovali v nedeľu (19. 10.), no rodičia s 9-mesačným bábätkom v nosiči sa aj napriek tomu nepochopiteľne odvážili zdolať tento vrchol.
Neuveriteľné FOTO z Tatier: Skupinka turistov len v teniskách! Na Rysoch ďalší len zázrakom predišli tragédii
Turistov z Litvy, ktorí niesli deväťmesačné bábätko, stretol tatranský horský vodca Szymon Stoch. Ten sa s tým zveril na sociálnej sieti. Keď sa s nimi dal do reči, spýtal sa ich, kam majú namierené. Povedali mu, že na Rysy - až na samotný vrchol. Vodca im pokojne vysvetlil, čím sa zaoberá, opísal podmienky a snažil sa im ich plán odhovoriť. Okrem toho si všimol, že turisti nemali na výstup potrebné vybavenie. Mali síce mačky, no jedny boli nesprávnej veľkosti. Zároveň im chýbal cepín aj prilby. Turisti si však nedali povedať.
Záber z nebezpečného výstupu zverejnila stránka Tatromaniak:
Podobná situácia sa opakovala aj neskôr, keď turistov stretli ďalší horský vodca a člen Horskej záchrannej služby, neskôr aj pracovníci Chaty pod Rysmi - všetci im odporúčali nepokračovať v ceste. Turisti pri pohľade na nich taktiež len nechápajúco krútili hlavami. Litovskí turisti, napriek všetkému, varovania a odhovárania neuposlúchli a vydali sa na Rysy. Ako zázrakom sa im podarilo vrchol zdolať, no tam sa aj pre nich skončila všetka sranda a odhodlanie. Uvedomili si, že nebudú vedieť zísť dolu.
Otec dieťaťa preto poprosil horského vodcu, aby im požičal mačky a pomohol so zostupom. Sprievodca odmietol s vedomím, že spájanie skupiny mohlo spôsobiť pád všetkých, ak by sa jedna osoba pošmykla. Stoch im preto odporúčal volať horských záchranárov, no keďže nemali poistenie do hôr, odmietli volať o pomoc HZS.
Nakoniec sa vodca rozhodol vziať dieťa a zniesť ho do bezpečnejšieho miesta, s absolútnou sústredenosťou v každom kroku. Celá situácia sa našťastie skončila dobre a aj nezodpovední rodičia sa zázrakom dostanú bez ujmy dole. "Nedokážem si predstaviť, akú psychickú záťaž niesol Szymon, keď sa do toho pustil. Chlapče, s veľkou pravdepodobnosťou si tomu dieťaťu zachránil život," píše stránka Tatromaniak.
Tatranský horský vodca Tomasz Zając nešetril ostrými slovami. "Toto je nezodpovedné správanie, ktoré dôrazne odsudzujem," uviedol Zając na adresu rodičov dieťaťa pre TVN24. Sprievodca varuje, že Rysy nie sú miestom pre dojča, aj keď sú tam mimoriadne dobré podmienky. "Na Rysy by sme nevzali deväťmesačné dieťa, ani keby boli dobré podmienky. Je to úplne nezodpovedné," dodáva s tým, že súčasné podmienky v Tatrách nemožno nazvať dobrými. "Sú veľmi ťažké. Aj keď bolo v nedeľu a pondelok krásne a slnečné počasie, sneh – najmä pri vrchole Rysov – bol veľmi silný. Akákoľvek chyba, akýkoľvek šmyk, mohol mať za následok smrť," vysvetľuje.