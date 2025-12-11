Šokujúce VIDEO z Tatier: Okamihy HRÔZY! Turistka sa pri výstupe na Rysy pošmykla, rútila sa dolu svahom

POPRAD - Dramatické okamihy z Tatier. Turistka stratila rovnováhu a začala padať nadol. Mala síce požičanú výstroj, no incident ukazuje, že samotné vybavenie nestačí. Dole nakoniec zišla po vlastných a bez vážnych zranení.
Stačí sekunda a všetko sa môže skončiť zle. Podobné pocity zažila turistka pri turistike na poľskej strane Tatier, ktorej pravdepodobne prebehol pred očami celý život. "Turistka sa po pošmyknutí začala veľkou rýchlosťou rútiť z Rysov nadol. Našťastie sa jej takmer v poslednej chvíli podarilo zastaviť," opisuje nebezpečnú situáciu stránka Tatry na sociálnej sieti, ktorá zverejnila aj dramatické okamihy z Tatier. Podľa jej informácií mala vybavenie, ktoré používala, požičané z oblasti Morského oka. "Nič sa jej nestalo a dole zišla po vlastných," dodáva stránka.
"Ešte že to tak skončilo," napísala Poľka v reakcii. "Ako vidno, len mať vybavenie nestačí," zaregoval jeden z Poliakov pod príspevkom. "A toho chlapa ani nenapadlo ju chytiť?" pýtajú sú viacerí. "Takto práve pred pár rokmi pod Rysmi zahynul môj sused. Zanechal po sebe rodinu s tromi deťmi. Niekedy stojí za to zamyslieť sa nad tým, aby po nás naši blízki nemuseli plakať," napísal ďalší.
Odborníci pripomínajú, že úrazom na horách a zvýšeniu bezpečnosti môže výrazne pomôcť správna príprava. "Túru si treba vždy dobre naplánovať, včas vyraziť, keďže v zime sa skôr stmieva a mať samozrejme adekvátnu výbavu. Teplé oblečenie, turistické paličky či mačky pre pohyb v zľadovatenom teréne, nabitý telefón a dostatok teplých tekutín sú základom," ozrejmil Patrik Pajta z turistického klubu Hikemates. Pred samotnou túrou je vždy potrebné si ako prvé zistiť aktuálne počasie a stupeň lavínového nebezpečenstva v lokalite, kam sa človek chystá. "Počasie na horách sa môže rýchlo meniť, pričom podmienky vo vyšších nadmorských výškach môžu byť výrazne odlišné v porovnaní s počasím v meste, z ktorého človek vyráža," uzavrel Pajta.