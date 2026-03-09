Škandál v rakúskom telerozhlase: Šéf ORF náhle končí po obvinení zo sexuálneho obťažovania

VIEDEŇ - Generálny riaditeľ rakúskeho verejnoprávneho telerozhlasu ORF (Österreichischer Rundfunk) Roland Weissmann s okamžitou platnosťou odstúpil zo svojej funkcie v reakcii na obvinenie zo sexuálneho obťažovania, ktoré však odmieta. Oznámil to v pondelok v tlačovej správe predseda správnej rady ORF Heinz Ledere. Informuje o tom agentúra APA a DPA.
V uplynulých dňoch vzniesla voči Weissmannovi obvinenia zo sexuálneho obťažovania jedna zo zamestnankýň ORF. Predmetné obvinenie si vyžaduje „rýchle a transparentné vyšetrovanie v úzkej spolupráci s úradom pre dodržiavanie predpisov ORF“, v ktorom musí byť ochrana dotknutej osoby najvyššou prioritou, uviedli Lederer a jeho námestník Georg Schütze.
Weissmann (57) bol vo funkcii generálneho riaditeľa ORF od roku 2022. Dočasnou šéfkou verejnoprávneho média bude dlhoročná moderátorka a rozhlasová riaditeľka Ingrid Thurnherová, uvádza sa ďalej vo vyhlásení, podľa ktorého zostáva plán vymenovania nového vedenia ORF na obdobie od 1. januára 2027 nezmenený. Výzva na predkladanie žiadostí o pozíciu generálneho riaditeľa rakúskeho telerozhlasu by sa mala začať 1. mája, voľby sa uskutočnia 11. augusta. Weißmann bol predtým považovaný za favorita.
Obvinenia z „nevhodného správania“ siahajú až do začiatku jeho funkčného obdobia v roku 2022, píše rakúsky denník Kronen Zeitung.