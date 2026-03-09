AKTUÁLNE Turecko vyslalo na Cyprus šesť stíhačiek F-16

ANKARA - Turecké ministerstvo obrany v pondelok informovalo, že z bezpečnostných dôvodov poslalo na severný Cyprus šesť stíhacích lietadiel F-16. Stalo sa tak týždeň po tom, ako britskú základňu Akrotiri, ktorá sa na ostrove nachádza, zasiahol dron. Píše o tom agentúra AFP.
Turecko neuznáva vládu Cyperskej republiky na tomto etnicky rozdelenom ostrove a ako jediná krajina na svete uznáva Severocyperskú tureckú republiku. Ostrov je od vpádu tureckej armády v roku 1974 rozdelený na južnú gréckojazyčnú časť, ktorú spravuje medzinárodne uznaná vláda, a samozvanú Severocyperskú tureckú republiku (TRNC).
Základňa bola zasiahnutá v rámci odvetných útokov
„Vzhľadom na nedávny vývoj v našom regióne bolo k dnešnému dňu do Severocyperskej tureckej republiky vyslaných šesť stíhacích lietadiel F-16, ako aj systémy protivzdušnej obrany,“ uvádza sa v stanovisku tureckého ministerstva.
Základňu na Cypre zasiahol dron v rámci odvetných útokov Teheránu po americko-izraelských úderoch. Nikózia uviedla, že bezpilotný stroj pravdepodobne vystrelilo proiránske libanonské militantné hnutie Hizballáh a nie samotný Irán. Po tomto incidente sa viaceré európske krajiny zaviazali poslať na Cyprus protivzdušnú obranu a ďalšie vojenské prostriedky. Francúzsky prezident Emmanuel Macron, ktorý má v pondelok navštíviť túto ostrovnú krajinu, nariadil vyslanie lietadlovej lode Charles de Gaulle do Stredozemného mora a fregaty spolu s jednotkami protivzdušnej obrany na Cyprus.