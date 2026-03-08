Macron v rozhovore s Pezeškjánom vyzval Irán na zastavenie útokov na krajiny v regióne

PARÍŽ - Francúzsky prezident Emmanuel Macron pri rozhovore s iránskym náprotivkom Masúdom Pezeškjánom zdôraznil, že Irán musí okamžite zastaviť útoky na krajiny v regióne. Vyzval tiež, aby Teherán ukončil faktické uzavretie Hormuzského prielivu. Podľa agentúry AFP dnes Macron hovoril tiež s americkým prezidentom Donaldom Trumpom, podrobnosti rozhovoru však nespresnil.
"Diplomatické riešenie je teraz viac ako kedykoľvek predtým nevyhnutné, aby bolo možné reagovať na tieto zásadné výzvy, zastaviť eskaláciu a zachovať mier. Dohodli sme sa, že zostaneme v kontakte," napísal francúzsky prezident na sieti X. Podľa agentúry AFP bol prvým západným lídrom, ktorý od vypuknutia súčasnej vojny na Blízkom východe hovoril s iránskym prezidentom. Macron doplnil, že "zopakoval hlboké znepokojenie nad vývojom iránskych jadrových a balistických programov a nad všetkými jeho destabilizačnými aktivitami v regióne". Francúzsky líder dnes hovoril tiež s ďalšími štátnikmi z tejto oblasti, napríklad s egyptským prezidentom Abdalom Fattáhom Sísím či azerbajdžanským prezidentom Ilhamom Alijevom.
S americkým prezidentom dnes hovoril aj britský premiér Keir Starmer. "Štátnici spolu najprv hovorili o najnovšej situácii na Blízkom východe a vojenskej spolupráci medzi Britániou a USA prostredníctvom využitia základní Kráľovského letectva (RAF)," uviedla premiérova hovorkyňa. Vo vyhlásení sa nevyjadrila k najnovším poznámkam amerického prezidenta, že Spojené štáty nepotrebujú, aby Londýn na Blízky východ vysielal svoju lietadlovú loď.
Súčasná vojna na Blízkom východe sa začala americkými a izraelskými údermi na Irán pred týždňom v sobotu ráno. Napadnutá krajina krátko potom začala vojenskú odvetu a začala útočiť raketami a dronmi na Izrael a na americké základne a ďalšie ciele v oblasti Perzského zálivu. Dron iránskej výroby zasiahol v noci na pondelok tiež britskú vojenskú základňu Akrotiri na Cypre, ďalšie dva bezpilotné lietadlá zostrelili vojaci vo vzduchu. Podľa cyperského zdroja drony zrejme vyslalo libanonské hnutie Hizballáh, ktoré je spojencom Iránu, uviedla predtým agentúra Reuters. Francúzsky prezident do tejto krajiny EÚ v pondelok zamieri s cieľom posilniť bezpečnosť okolo ostrova a vo východnom Stredomorí. Británia po útoku oznámila posilnenie svojej prítomnosti v oblasti, vyslanie jednotiek ku Cypru prisľúbili tiež Francúzsko, Taliansko, Španielsko a Holandsko.