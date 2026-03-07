Evakuácia z Blízkeho východu pokračuje! Na Slovensko priletelo ďalších vyše 120 ľudí

BRATISLAVA - Slovenská republika v piatok zrealizovala tri evakuačné lety z Blízkeho východu. Z ománskeho Maskatu a jordánskeho Ammánu pricestovalo do Bratislavy ďalších 121 ľudí, medzi nimi 79 občanov Slovenska. Informoval o tom komunikačný odbor Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí (MZVEZ) SR. Počas víkendu a pondelka (9. 3.) je plánovaných ďalších päť letov.
„Vďaka maximálnemu nasadeniu všetkých zúčastnených sa napriek administratívnej a logistickej náročnosti podarilo let zrealizovať a pokračovať v postupnej evakuácii našich občanov. Situácia sa aj naďalej vyvíja a mení doslova z hodiny na hodinu, robíme však všetko pre to, aby sme z krízových oblastí dostali čo možno najvyšší počet občanov,“ skonštatoval šéf rezortu diplomacie Juraj Blanár (Smer-SD).
Na palube vojenského špeciálu Ministerstva obrany SR z jordánskeho Ammánu sa nachádzalo 39 občanov a jeho druhý špeciál priviezol z ománskeho Maskatu 12 pasažierov. Ďalších 70 občanov prepravil z Ománu na Slovensko odložený let vládneho špeciálu Ministerstva vnútra SR, ktorý vo štvrtok (5. 3.) znemožnila zrealizovať preťaženosť letiska v Maskate. Medzi prepravenými zahraničnými občanmi bolo 27 českých občanov. Na palube trojice lietadiel sa nachádzali tiež občania Bulharska, Cypru, Islandu, Litvy, Lotyšska, Rakúska a Ukrajiny.
Rezort diplomacie hľadá ďalšie možnosti
Od začiatku evakuačných operácií zrealizovala Slovenská republika deväť repatriačných letov, ktorými bolo do bezpečia prepravených 369 osôb, z toho 258 občanov SR. Rezort diplomacie ubezpečuje, že naďalej intenzívne hľadá možnosti pre zintenzívnenie evakuácie v závislosti od bezpečnostnej situácie a kapacitných možností tranzitných krajín.
Ministerstvo opätovne vyzýva ľudí, aby sa v prípade pobytu v zahraničí registrovali prostredníctvom systému dobrovoľnej registrácie na webovej stránke i.mzv.sk/registracia alebo prostredníctvom aplikácie Svetobežka. Opätovne tiež upozorňuje, že dobrovoľná registrácia cez webstránku MZVEZ SR alebo aplikáciu Svetobežka ešte neznamená zaradenie na repatriačný let.
V prípade núdze môžu občania Slovenskej republiky kontaktovať Medzinárodné operačné krízové centrum MZVEZ SR na telefónnych číslach +421 2 5978 5978 alebo +421 906 075 978. Núdzová linka je k dispozícii nepretržite vo všetkých časových pásmach.