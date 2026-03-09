Irán udrel po zvolení nového duchovného vodcu: Rakety smerovali na Izrael!

TEHERÁN - Irán vypálil svoju prvú salvu striel na Izrael po zvolení nového najvyššieho duchovného vodcu, uviedla dnes agentúra AFP s odvolaním sa na iránsku štátnu televíziu, ktorá na sociálnej sieti zverejnila zábery so strelou s nápisom odkazujúcim na nového vodcu. Zdravotníci v Izraeli následne informovali aj jednej ľahko zranenej žene.
Táto salva bola "30. vlnou" iránskej operácie a "zamerala sa na americké teroristické základne v regióne a sionistické základne v severnom" Izraeli", uviedla štátna tlačová agentúra IRNA s odvolaním sa na iránske revolučné gardy. Iránske Zhromaždenie znalcov vybralo ako nového najvyššieho duchovného vodcu Iránu Modžtabu Chameneího, druhorodeného syna zabitého ajatolláha Alího Chameneího.
Predchádzajúci duchovný vodca zahynul v prvý deň americko-izraelských úderov na Irán v sobotu 28. februára. Pri poslednom iránskom útoku na centrálny Izrael bola zranená jedna žena črepinami po dopade iránskej rakety v meste Rišon Lecion, napísal server The Times of Israel s odvolaním sa na lekára. Zranená päťdesiatnička je podľa nich v dobrom a stabilizovanom stave.
Afp súčasne informovala o silných výbuchoch, ktoré dnes za rozbresku zahriali v Dauhe, hlavnom meste Kataru, ktorý sa stal terčom viacerých útokov iránskych dronov a rakiet. Katarské ministerstvo obrany podľa agentúry Reuters uviedlo, že ozbrojené sily odrážali raketový útok. Súčasná vojna na Blízkom východe sa začala americkými a izraelskými údermi na Irán v sobotu 28. februára. Napadnutá krajina krátko potom začala vojenskú odvetu a začala útočiť raketami a dronmi na Izrael a na americké základne a ďalšie ciele v oblasti Perzského zálivu.