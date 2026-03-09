Český exminister šokoval: Tretia svetová vojna sa už začala!

PRAHA - Napätie vo svete rastie a niektorí politici už hovoria o začiatku globálneho konfliktu. Iní však varujú pred prehnanými interpretáciami a zdôrazňujú, že ide zatiaľ o regionálne vojny.
Lipavský: Svet sa už posúva k tretej svetovej vojne
„Nebojím sa povedať, že tretia svetová vojna sa už začala.“ Touto vetou rozvíril diskusiu bývalý český minister zahraničných vecí Jan Lipavský. V diskusnej relácii Partie Terezie Tománkovej na CNN Prima NEWS upozornil, že vývoj vo svete považuje za mimoriadne nebezpečný.
Podľa Lipavského sa formuje blok krajín, ktoré označil za „os zla“ – konkrétne ide o Irán, Rusko a Severná Kórea. Niektorí analytici podľa neho do tohto okruhu zaraďujú aj Čína, ktorá má podľa nich poskytovať ekonomickú podporu.
„V Ázii sa síce ešte nebojuje naplno, ale smer vývoja je znepokojujúci. Spoločnosť aj štát sa na to musia pripraviť,“ vyhlásil Lipavský.
Konflikt na Blízkom východe sa môže ťahať mesiace
Bývalý šéf diplomacie zároveň upozornil na neistý vývoj na Blízky východ. Podľa neho zatiaľ neprebiehajú žiadne rokovania, ktoré by smerovali k rýchlemu ukončeniu bojov. „V tejto chvíli nevidím žiadne diplomatické rokovania, ktoré by viedli k zastaveniu konfliktu. Som v tomto veľmi skeptický,“ priznal Lipavský.
Situáciu navyše komplikuje aj pokračujúca vojna na Ukrajine. Kombinácia viacerých konfliktov podľa neho výrazne sťažuje predvídanie ďalšieho vývoja vo svete.
Macinka: Ide zatiaľ o regionálne konflikty
S oveľa opatrnejším hodnotením vystúpil súčasný minister zahraničia Petr Macinka. Ten Lipavského ostré vyjadrenia zmiernil. „Bol by som pokojnejší. Zatiaľ sledujeme lokálne konflikty, nie globálnu vojnu. Pravda však je, že ich dôsledky zasahujú veľké množstvo krajín,“ uviedol Macinka.
Podľa neho zohráva významnú úlohu najmä politika Iránu, ktorá podľa mnohých štátov prispieva k destabilizácii regiónu.
Konflikt už cítiť aj v ekonomike
Macinka zároveň upozornil, že napätie vo svete má priame hospodárske dôsledky. Rast cien energií a pohonných hmôt podľa neho ukazuje, že regionálne konflikty zasahujú aj krajiny, ktoré sa bojov priamo nezúčastňujú. „Je v našom záujme, aby sa konflikt skončil čo najskôr. Vidíme totiž zdražovanie energií aj palív,“ povedal.
Odhadnúť, kedy by mohli boje skončiť, je podľa neho momentálne nemožné. „Možno to vie iba americký prezident Donald Trump,“ dodal.
Iránske rakety mierili aj na krajiny mimo konfliktu
Macinka zároveň kritizoval raketové útoky Iránu na štáty, ktoré podľa neho nie sú priamymi účastníkmi konfliktu. Po rozhovore s ministrom zahraničných vecí Spojených arabských emirátov uviedol znepokojivé čísla. „Povedal mi, že až 63 percent rakiet vypálených z Iránu smerovalo práve na Spojené arabské emiráty, hoci s konfliktom nemajú nič spoločné,“ uviedol Macinka.
Ako reakciu na tieto útoky Praha pristúpila k diplomatickému kroku – stiahla svojho veľvyslanca z Iránu na konzultácie, čo je v medzinárodnej diplomacii výraz nesúhlasu s konaním danej krajiny.