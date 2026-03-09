Prvý veľký rozkol medzi spojencami: TENTO krok Izraela sa Američanom nepáči! Boli prekvapení

WASHINGTON - Masívny izraelský útok na iránsku energetickú infraštruktúru vyvolal napätie aj medzi spojencami. Washington sa obáva, že údery môžu destabilizovať ropné trhy a zvýšiť ceny energií.
Izrael zasiahol desiatky ropných skladov
Izraelské letectvo podniklo počas víkendu rozsiahly útok na ropnú infraštruktúru v Teheráne. Podľa správ bolo zasiahnutých približne 30 palivových zásobníkov a skladov, ktoré následne zachvátili rozsiahle požiare.
Svedkovia opisovali, že nad mestom sa objavili husté oblaky čierneho dymu. „Vyzeralo to, akoby sa deň zmenil na noc,“ uviedol jeden z očitých svedkov pre médiá.
Washington bol prekvapený rozsahom útoku
Rozsah izraelského úderu podľa informácií amerického portálu Axios prekvapil aj Spojené štáty.
Americké ministerstvo energetiky dalo najavo, že Washington sa zameriava predovšetkým na elimináciu jadrovej hrozby, nie na ničenie energetickej infraštruktúry.
Minister energetiky Chris Wright pre CNN zdôraznil, že Spojené štáty necielia na ropný sektor.
Izrael však argumentuje, že časť zásob palív využíva aj iránska armáda.
Americkí predstavitelia majú obavy
Podľa zdrojov z americkej administratívy Izrael informoval Spojené štáty o pripravovaných útokoch, Washington však nečakal taký rozsah operácie.
Jeden z vysokopostavených amerických predstaviteľov podľa portálu Axios priznal, že v USA panujú pochybnosti o stratégii takýchto úderov.
Najväčšou obavou je dopad na globálne energetické trhy.
Ropa prudko zdražela
Iránske ropné zásoby patria k najdôležitejším zdrojom príjmov krajiny. Útoky preto okamžite zasiahli aj finančné trhy.
Cena ropy krátko po útokoch vystúpila takmer na 120 dolárov za barel, čo spôsobilo pokles na niektorých ázijských burzách.
Prezident Spojených štátov Donald Trump sa snažil situáciu upokojiť.
Podľa neho ceny ropy klesnú hneď, ako sa podarí odstrániť iránsku jadrovú hrozbu. Na svojej platforme Truth Social napísal, že ceny ropy sa rýchlo stabilizujú a dodal, že „len hlupáci by si mysleli niečo iné“.
Irán varuje pred odvetou
Irán zároveň naznačil, že by mohol odpovedať podobnými útokmi na energetickú infraštruktúru v širšom regióne.
Podľa varovania z Teheránu by pokračovanie útokov mohlo viesť k ešte prudšiemu rastu cien ropy. V extrémnom scenári by sa podľa iránskych predstaviteľov cena mohla vyšplhať až na 200 dolárov za barel.