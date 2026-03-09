Bádensko-Württembersko: Voľby vyhrali Zelení, posilnila AfD, SPD utrpela debakel

STUTTGART - V nedeľňajších voľbách v nemeckej spolkovej krajine Bádensko-Württembersko tesne zvíťazili Zelení s kandidátom Cemom Özdemirom. Kresťanskí demokrati (CDU) skončili na druhom mieste. Alternatíva pre Nemecko (AfD) zdvojnásobila svoj výsledok spred piatich rokov a stala sa treťou najsilnejšou stranou v krajinskom sneme (Landtag). Sociálni demokrati (SPD) utrpeli výrazné straty, liberáli (FDP) a strana Ľavica nedosiahli päťpercentné kvórum a do parlamentu sa nedostali. Informovala o tom agentúra DPA.
Podľa konečných výsledkov získali Zelení 30,2 percenta hlasov, čo je o 2,4 percenta menej ako v roku 2021, a CDU 29,7 percenta, čo predstavuje nárast o 5,6 percenta. AfD dostala 18,8 percenta hlasov, teda o 9,1 percenta viac ako pred piatimi rokmi. SPD sa so ziskom 5,5 percenta hlasov prepadla na historické minimum a len tesne prekonala päťpercentnú hranicu potrebnú na vstup do parlamentu. V roku 2021 dalo sociálnym demokratom hlasy 11 percent voličov.
Do krajinského parlamentu v Stuttgarte sa nedostali liberáli z FDP (4,4 percenta) a strana Ľavica (4,4 percenta). Volebná účasť dosiahla 69,6 percenta (2021: 63,8 percenta). Voliť bolo oprávnených rekordných 7,7 milióna ľudí. Po prvýkrát sa hlasovalo podľa nového zákona, ktorý znížil vek pre účasť vo voľbách na 16 rokov. Okrem toho mali voliči po prvýkrát dva hlasy, podobne ako v celoštátnych voľbách: prvý bol pre konkrétneho kandidáta vo volebnom obvode, druhý pre politickú stranu (ten určuje celkové rozdelenie mandátov).
Súčasný krajinský premiér už nekandidoval
Súčasný krajinský premiér Winfried Kretschmann zo strany zelených po 15 rokoch vo funkcii už nekandidoval. Od roku 2016 vládol v koalícii s CDU a predtým s SPD. Považuje sa za pravdepodobné, že CDU a Zelení opäť vytvoria koaličnú vládu. Ústredným bodom predvolebnej kampane bola hospodárska politika. Bádensko-Württembersko je priemyselným srdcom Nemecka a je závislé od automobilového priemyslu, ktorý prechádza štrukturálnymi zmenami ohrozujúcimi tisíce pracovných miest.
Tieto voľby boli považované za prvý dôležitý test pre nového spolkového kancelára Friedricha Merza (CDU) po voľbách do spolkového parlamentu, ktoré sa konali vo februári 2025. Išlo zároveň o prvé z piatich regionálnych volieb v Nemecku v tomto roku.