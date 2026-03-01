Diskusia o zrušení voľby poštou zo zahraničia je racionálna, tvrdí Erik Tomáš

BRATISLAVA - Diskusia o zrušení voľby poštou zo zahraničia je racionálna. V nedeľnej diskusnej relácii O 5 minút 12 na STVR to uviedol minister práce Erik Tomáš (Hlas-SD). Viackrát zdôraznil, že tento návrh, iniciovaný koaličným Smerom-SD, ešte nevidel. Hlas-SD k nemu podľa Tomáša zaujme stanovisko, až keď bude predložený na koaličnej rade. Podpredseda Národnej rady SR Martin Dubéci (PS) vidí za týmto návrhom strach koalície z voličov a demokracie.
Podľa Tomáša je diskutabilné, či je voľba poštou tajná. Zdôraznil, že ani pri prípadnom zrušení tejto voľby by ľuďom zo zahraničia nikto nebránil voliť.
Dubéci potvrdil, že ak by tento návrh zákona prešiel parlamentom, PS by sa preto obrátilo na Ústavný súd SR.
V pondelok predstavia možnosti zamestnancov končiacich v Galante
Minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR Erik Tomáš a ministerka hospodárstva SR Denisa Saková (obaja Hlas-SD) v pondelok (2. 3.) ponúknu možnosti ďalšieho zamestnania tých, ktorí stratia prácu v dôsledku konca výrobného závodu Samsung v Galante. Tomáš to avizoval v nedeľnej diskusnej relácii STVR 0 5 minút 12. Na stretnutí sa majú zúčastniť aj riaditelia úradov práce z piatich okresných úradov v regióne. „V celom Trnavskom kraji je voľných 18.000 pracovných miest, 9000 z nich je vhodných pre ľudí, ktorí pracovali vo výrobnom závode v Galante,“ upozornil Tomáš.
Pripomenul, že jeho kolegyňa vo vláde už rokovala s automobilkami i gigafabrikou na západnom Slovensku, ktorí prejavili záujem o súčasných zamestnancov Samsungu. Kritizoval zároveň opozíciu, ktorá správu o ukončení fabriky dávala do súvislosti s konsolidáciou vlády a opatreniami zasahujúcimi podnikateľskú a výrobnú sféru na Slovensku. „Oficiálne oznámenie samotnej spoločnosti jasne tvrdí, že rozhodnutie ukončiť výrobu nesúvisí s opatreniami vlády a podnikateľským prostredím v SR, ale prioritne s predraženými cenami energií v Európe, ktoré znižujú globálnu konkurencieschopnosť,“ upozornil Tomáš. Opozícia podľa neho „zmatovičovala“ a vydala sa cestou „šírenia hoaxov“.
Tomášov oponent v diskusii, podpredseda Národnej rady SR Martin Dubéci (PS), nerozumie, prečo sa vláda a zodpovední ministri aktivizujú až vtedy, keď je problém na stole. Kritiku opozície v súvislosti s otázkou avizovaného hromadného prepúšťania vníma ako cynický pokus kamuflovať ekonomické problémy krajiny. „Vy vlastne hovoríte ľuďom, že ekonomika ‚šľape', Slovensku sa darí, majú sa dobre,“ ironicky poznamenal smerom k Tomášovi.
O opaku, ktorý je pravdou, svedčia podľa neho viaceré ekonomické ukazovatele. „Slabý hospodársky rast, inflácia, nevydarená konsolidácia, zvýšenie počtu chudobou ohrozených ľudí,“ vymenoval. Za nepochopiteľné označuje to, že namiesto aktívneho riešenia problému v Galante je verejnosť svedkom tlačových konferencií predsedu vlády SR Roberta Fica (Smer-SD), ktorý sa venuje trestnoprávnym kauzám.