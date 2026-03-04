Opozícia varuje pred zmenami volieb: Strany kritizujú počínanie koalície

BRATISLAVA - Opozičná SaS kritizuje úvahy vládnej koalície o zmenách volebného zákona. Návrhy, o ktorých sa hovorí, podľa strany zahŕňajú zrušenie voľby poštou zo zahraničia, ale aj zvýšenie volebnej kaucie či oslabenie váhy preferenčných hlasov. Vyzýva vládnu koalíciu, aby od takýchto úvah ustúpila. Informoval Michal Goffa z komunikačného oddelenia strany.
„Voľba poštou funguje roky bez problémov a je štandardnou súčasťou demokratických systémov vo viacerých krajinách. Argumenty, ktorými ju chce vláda zrušiť, sú vykonštruované,“ uviedol predseda SaS Branislav Gröhling. Skutočný dôvod je podľa neho ten, že Slováci v zahraničí dlhodobo podporujú opozičné strany. „Koalícia im preto chce skomplikovať hlasovanie a prinútiť ich cestovať na ambasády,“ doplnil.
Poslanec za SaS Ondrej Dostál tvrdí, že nejde len o jednu zmenu, ale o širší balík opatrení. „Koalícia uvažuje aj o zvýšení volebnej kaucie či o oslabení váhy preferenčných hlasov,“ podotkol. Ako skonštatoval, zvýšenie kaucie by obmedzilo politickú súťaž a znevýhodnilo nové alebo menšie politické strany a oslabenie preferenčných hlasov by znížilo vplyv voličov na to, kto sa dostane do parlamentu.
Podľa neho by tak o zložení parlamentu rozhodovali viac stranícke centrály než samotní voliči. „O tom, kto bude sedieť v parlamente, majú rozhodovať občania vo voľbách, nie predsedovia strán za zatvorenými dverami. Spoločným menovateľom týchto návrhov je snaha oslabiť voličov a posilniť politické strany, najmä tie, ktoré sú práve pri moci,“ doplnil Dostál.
Do parlamentu by na najbližšiu schôdzu, ktorá sa začína 14. apríla, mal prísť návrh na zrušenie hlasovania poštou zo zahraničia v parlamentných voľbách. Avizoval to podpredseda parlamentu Tibor Gašpar (Smer-SD) s tým, že zatiaľ nevie, či zmenu predloží vláda alebo poslanci. Zámer nahradiť voľbu poštou hlasovaním na ambasádach a prípadných vybraných miestach obhajoval obavou z manipulovania volieb aj prostredníctvom hlasovania korešpondenčnými lístkami.
S informáciou o možnej úprave voľby zo zahraničia pri voľbách do Národnej rady SR prišlo opozičné hnutie PS. Premiér a líder koaličného Smeru-SD Robert Fico to nevylúčil. Priblížil, že vláda takýto návrh nepripravuje, ale ak s ním prídu poslanci parlamentu, bude to považovať za dobrý nápad. Chce však, aby sa umožnilo Slovákom voliť na ambasádach a ďalších vytvorených miestach v zahraničí. Líder koaličného Hlasu-SD Matúš Šutaj Eštok v stredu uviedol, že strana podporuje riešenie, ktoré umožní Slovákom v zahraničí voliť priamo v deň volieb na ambasádach či iných štátnych inštitúciách.