Výzva priamo Rusku: Líder opozičnej strany TISZA žiada, aby Moskva nezasahovala do maďarských volieb

BUDAPEŠŤ - Predseda mimoparlamentnej opozičnej strany TISZA a jej kandidát na premiéra Péter Magyar adresoval v nedeľu na Facebooku ruskému veľvyslanectvu v Budapešti výzvu, aby sa Moskva zdržala akéhokoľvek ovplyvňovania maďarských parlamentných volieb. Informuje server szeretlekmagyarorszag.hu.
Magyar vyhlásil, že Maďarsko je krajinou ľudí milujúcich slobodu a Maďari sú dedičmi bojovníkov za slobodu z roku 1956. Podľa jeho slov nikto nemôže Maďarsko a maďarský ľud vydierať ani vyhrážať sa mu. „Ako viete, tento rok oslavujeme 70. výročie nášho boja za slobodu. Maďarov sa nedalo zastrašiť v roku 1956 a nenechajú sa zastrašiť ani dnes,“ napísal Magyar.
Ako dodal, 12. apríla v parlamentných voľbách väčšina Maďarov potvrdí, že miesto ich krajiny je v európskom systéme a chceli by žiť v slobodnom, nezávislom Maďarsku, oslobodenom od vonkajšieho vplyvu. Predseda strany TISZA preto očakáva rešpekt ku každému Maďarovi a k suverenite Maďarska. Magyar zdôraznil, že budúca vláda strany TISZA sa bude usilovať o vyvážené vzťahy s Ruskou federáciou. „Dôrazne vyzývam ruské vedenie, aby sa zdržalo akéhokoľvek ovplyvňovania maďarských parlamentných volieb a vyhrážania sa Maďarom,“ napísal v príspevku.
Ruské veľvyslanectvo v Budapešti príspevkom na Facebooku odpovedalo na otázku maďarskej komerčnej televízie RTL, či v Budapešti pracuje trojčlenný ruský tím pod vedením Vadima Titova alebo Sergeja Kirijenka. Ambasáda poprela, že by nejakí ruskí spravodajskí agenti prišli ovplyvňovať maďarské voľby, pričom toto tvrdenie označila za „falošnú informáciu“. V príspevku ruské veľvyslanectvo menovalo aj Magyara s otázkami, prečo opozičný líder rozširuje takéto správy, či mu pred voľbami klesajú preferencie, alebo by snáď potreboval lepších poradcov. V uplynulých dňoch Magyar aj niektoré investigatívne zdroje uviedli, že v Budapešti už týždne pracujú ruskí „politickí technológovia“ a trojčlenná skupina ruskej vojenskej spravodajskej služby GRU, čiastočne pod diplomatickým krytím.