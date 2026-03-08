Americká armáda potvrdila ďalšiu obeť: Siedmy americký vojak padol v konflikte s Iránom

WASHINGTON - Americká armáda dnes informovala, že americký vojak podľahol zraneniam, ktoré utrpel pri iránskom prvotnom protiútoku minulý týždeň. Napísala to agentúra AP. Celkovo tak v konflikte, ktorý v sobotu 28. februára Izrael a USA začali údery na Irán, padlo sedem amerických vojakov.
"Včera (v sobotu) večer člen amerických ozbrojených síl podľahol zraneniam, ktoré utrpel pri prvých útokoch iránskeho režimu na Blízkom východe. Vojak bol vážne zranený na mieste útoku na americké sily v kráľovstve Saudskej Arábie 1. marca," uviedlo vo vyhlásení oblastné veliteľstvo amerických ozbrojených síl. Totožnosť vojaka armáda podľa vyhlásenia zverejní po tom, ako bude o jeho smrti informovaná rodina.
Súčasná vojna na Blízkom východe sa začala americkými a izraelskými údermi na Irán v sobotu ráno 28. februára. Napadnutá krajina krátko potom začala vojenskú odvetu a začala útočiť raketami a dronmi na Izrael a na americké základne a ďalšie ciele v oblasti Perzského zálivu. Pri operácii Epic Fury (Epická zúrivosť) bol zabitý okrem iného najvyšší duchovný vodca Iránu ajatolláh Alí Chameneí.