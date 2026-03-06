Vláda v Maďarsku predĺžila krízový stav pre migráciu: Budú sa konať aj voľby

BUDAPEŠŤ - Maďarská vláda predĺžila krízový stav v dôsledku masovej migrácie v Maďarsku do 7. septembra 2026. Príslušné rozhodnutie bolo zverejnené vo štvrtok večer v štátnom vestníku, upozornil na to v piatok server 24.hu, podľa ktorého je už teda isté, že aprílové parlamentné voľby sa budú konať počas krízového stavu, informuje spravodajca v Budapešti.
Dekrét podpísal premiér Viktor Orbán. Doterajší krízový stav vyprší 7. marca. Krízový stav pre masovú migráciu vláda neustále predlžuje od marca 2016. Okrem toho od mája 2022 v krajine platí aj stav núdze pre vojnu na Ukrajine. Cieľom týchto mimoriadnych opatrení, ktoré Orbánova vláda pravidelne predlžuje, je umožniť kabinetu efektívne a rýchlo zareagovať na vznikajúce problémy. S odvolaním sa na stav núdze však bolo vydaných niekoľko dekrétov, ktoré je ťažké alebo takmer nemožné zdôvodniť rusko-ukrajinskou vojnou, konštatoval vlani server telex.hu.
Kritici upozorňujú na to, že vláda sa svojimi nariadeniami v stave núdze môže odkláňať od zákonov a má možnosť obmedziť, prípadne aj pozastaviť základné práva občanov. Maďarská ľudskoprávna organizácia Spoločnosť za občianske slobody (TASZ) uviedla, že snahou kabinetu je prispôsobiť si pravidlá hry vlastným potrebám. Vládnutie dekrétmi podľa TASZ ďalej degraduje význam zákonodarného zboru.