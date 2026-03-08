Jackpot, z ktorého sa točí hlava: Šťastlivec vyhral cez 250 miliónov! Teraz má dve možnosti

WASHINGTON - Jeden z obyvateľov amerického štátu Arkansas zažil v pondelok 2. marca večer moment, ktorý navždy zmenil jeho život. V populárnej lotérii Powerball sa mu podarilo správne tipovať všetkých šesť vyžrebovaných čísel, čím získal dychberúci jackpot vo výške 251 miliónov dolárov.
Žrebovanie z 2. marca prinieslo výherné kombinácie čísel 2, 17, 18, 38, 62 a červenú loptičku Powerball s číslom 20. Okrem hlavného výhercu jackpotu sa šťastie usmialo aj na niekoho v Portoriku, kto vďaka doplnkovej hre „Power Play“ získal cenu v hodnote 2 milióny dolárov.
Výherca hlavnej ceny má teraz pred sebou dôležité rozhodnutie. Po oficiálnom uplatnení nároku na výhru si môže zvoliť spôsob jej vyplatenia. Prvou možnosťou sú anuitné splátky, teda postupné vyplácanie sumy počas dlhšieho časového obdobia alebo si nechať vyplatiť okamžitú sumu vo výške približne 118 miliónov dolárov. Informuje o tom portal USA Today.
Výherca sa zatiaľ k svojmu tiketu neprihlásil, takže jackpot ostáva v držaní správcov lotérie, kým sa šťastlivec neozve. Nový jackpot sa po tomto ťahu resetoval na hodnotu 20 miliónov dolárov.
Môžu hrať aj cudzinci
Od spustenia hry v roku 1992 padol jackpot v Powerballe už takmer 200-krát. Hoci je lotéria dostupná v 45 amerických štátoch, vrátane Washingtonu D.C. a Portorika, niektoré oblasti majú podľa štatistík „viac šťastia“ než iné. K historicky najúspešnejším štátom patria Indiana, Missouri, Minnesota, Pensylvánia a Wisconsin.
Zaujímavosťou je, že na hru Powerball nepotrebujete americké občianstvo ani trvalý pobyt. Tiket si môže zakúpiť ktokoľvek, kto v čase nákupu fyzicky navštívi jeden z participujúcich štátov. Jedinou podmienkou je dosiahnutie zákonného veku a nákup u licencovaného predajcu.