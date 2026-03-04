Rozprávkové bohatstvo zo dňa na deň: V Eurojackpote padla hlavná výhra! Majiteľ tiketu zbohatol o milióny

ĽUBĽANA - Utorkové žrebovanie nadnárodnej lotérie Eurojackpot prepisovalo mapu európskych boháčov. Zatiaľ čo slovenskí hráči tentokrát veľa dôvodov na radosť nemali, v neďalekom Slovinsku vypukli oslavy. Padol totiž hlavný jackpot a šťastný výherca si na konto pripíše sumu 10 miliónov eur.
V nadnárodnej lotérii Eurojackpot, do ktorej je zapojených 19 krajín vrátane Slovenska, padol už piaty jackpot v tomto kalendárnom roku. Tentokrát sa šťastena usmiala na hráča v Slovinsku, ktorý ako jediný v celej Európe uhádol všetkých sedem vyžrebovaných čísel.
Výherné čísla utorkového žrebovania (3. 3. 2026):
- Hlavné čísla: 1 - 9 - 14 - 35 - 49
- Powerballové čísla: 2 - 10
Podľa oficiálnych informácií Slovinskej lotérie bol víťazný tiket podaný na predajnom mieste na Ormoškej ceste v historickom meste Ptuj. Nový multimilionár však nedostane celých 10 miliónov na ruku. Podľa tamojších zákonov podlieha výhra 15-percentnej dani, ktorú zinkasuje obec, kde má výherca trvalé bydlisko. Šťastlivec si tak reálne prilepší o 8,5 milióna eur. Peniaze si môže vyzdvihnúť najskôr 12. marca a čas na ich prevzatie má do 1. júna 2026.
Slovenskí hráči v tomto kole veľa vody nenamútili. Najúspešnejším tuzemským výsledkom bola výhra v 5. poradí (kombinácia 4 + 2), ktorá výhercovi priniesla necelých 5 000 eur. Doposiaľ jediný slovenský jackpot padol pred rokmi a mal hodnotu závratných 58,8 milióna eur.
Hoci sa tentokrát radovali Slovinci, štatistikám Eurojackpotu neohrozene kraľuje Nemecko. Hráči z tejto krajiny vyhrali hlavnú cenu už neuveriteľných 83-krát. Len minulý piatok tam padol jackpot v hodnote takmer 75 miliónov eur. Slovinsko je však v počte milionárov na obyvateľa mimoriadne úspešné a aktuálne drží skvelé 2. miesto, hneď za Fínskom.