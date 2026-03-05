HANBA na Kube: Skupina Slovákov ukradla historické artefakty z luxusnej vily! Pobúrený majiteľ, TAKTO to odôvodnili

HAVANA - Na Kube došlo k nepríjemnému incidentu, do ktorého bola zapletená skupina deviatich Slovákov. Podľa majiteľa historickej vily v Havane mali hostia z levického okresu počas trojdňového pobytu odcudziť viaceré predmety. Celá situácia nakoniec došla do takého štádia, že hrozilo, že pri pokuse o odlet budú musieť byť zadržaní. Situácia sa však napokon po niekoľkých dňoch naťahovania vyriešila – predmety boli vrátené a traja členovia skupiny sa prišli osobne ospravedlniť.
Skupina Slovákov si prenajala vilu cez platformu Airbnb od 25. do 28. februára. Rezervácia bola vedená na sedem osôb, no podľa majiteľa vo vile spalo deväť ľudí. Keďže prenájom bol oficiálne nahlásený na kubánske ministerstvo turizmu aj imigračný úrad, majiteľ mal k dispozícii kópie pasov všetkých hostí.
Dva dni pred príchodom kontaktoval majiteľovho dobrého kamaráta Milan, Slovák žijúci na Kube, ktorý sprevádzal turistov a navrhoval, aby vilu prenajali mimo Airbnb "lacnejšie". Napokon však rezerváciu cez platformu uskutočnil hosť menom Pavel.
Po odchode zmizli veci, kamery zachytili pohyb hostí
Po odchode skupiny Slovákov majiteľ zistil, že z domu zmizli historické artefakty. "Všetko zachytili kamery, ktoré monitorujú okolie domu a bazénu, kde predmety boli odcudzené," približuje dlhoročný priateľ majiteľa a Slovák žijúci na Kube Michael. Opisuje, že podobné situácie, žiaľ, nie sú úplne výnimočné. "Väčšinou to Slovákom majiteľ neprenajíma, lebo vie, že budú starosti. Nemáme zatiaľ dobré skúsenosti so Slovákmi, čo sem chodia, ale toto bolo pre nás extra nepríjemné," hovorí pre Topky.sk.
Vila sa nachádza v Miramare, v najluxusnejšej mestskej štvrti Havany. "Je to najbezpečnejsia a najčistejšia štvrť Havany. Sídli tam viac ako 80% ambasád z celeho sveta," uvádza Michael s tým, že slovenská ambasáda je od domu vzdialená približne dva kilometre.
Vysvetľuje, že na dome je 24 hodín denne prítomný bezpečnostný pracovník. "Ak niečo treba – vypadne elektrina, nenabehne generátor alebo hostia potrebujú asistenciu – vždy skočím pomôcť. V tomto prípade som tam ale nechodil ja, ale jeden Kubánec," dodáva s tým, že majiteľ, ktorý pochádza zo Švédska a už 18 rokov žije na Kube, je hendikepovaný a potrebuje nepretržitú starostlivosť. Michael mu pomáha v každodennom fungovaní a rovnako mu pomáhal riešiť aj tento incident.
Podľa neho mali Slováci záujem najmä o historickú tabuľu, ktorá bola jedným z odcudzených predmetov. "Pýtali sa securiťáka, či ju môžu kúpiť, a ten im jasne povedal, že z domu nie je nič na predaj. To isté som im povedal aj ja. Napriek tomu sa rozhodli to ukradnúť a mysleli si, že keď sa na to príde, niečo im dáme," opisuje.
Zobrali sme si suveníry, zareagovali Slováci
Keď po zisteniach kontaktovali slovenských hostí cez platformu Airbnb, spočiatku podľa jeho slov vôbec nereagovali. Až neskôr priznali, že si z domu "zobrali suveníry" a ponúkli sa, že za ne zaplatia. Ich komunikácia však bola nejednoznačná a neustále sa menila. Michael uvádza, že hostia viackrát zmenili termín, kedy predmety vrátia a odmietli poslať kópie leteniek, hoci tvrdili, že odlietajú v sobotu (7. 3.).
Najskôr sľúbili, že veci vrátia "do siedmich hodín", neskôr oznámili, že ich odovzdajú na slovenskej ambasáde. V komunikácii s majiteľom tiež ponúkli doplatenie 500 eur. Majiteľ sa obával, že skupina môže odletieť skôr, než predmety vráti, preto incident nahlásil imigračnému úradu.
Polícia mala hlásenie, ambasáda situáciu sledovala
Michael podal hlásenie na polícii a poskytol kamerové záznamy. Po konzultácii s bývalým slovenským konzulom kontaktoval aj slovenskú ambasádu v Havane. Tá sa s hosťami spojila a vysvetlila im, že v prípade pokusu o odlet bez vyriešenia situácie môžu byť zadržaní. Ambasáda sa snažila byť čo najviac nápomocná, avšak mohla konať len neoficiálne – oficiálny postup by sa spustil až po zadržaní cestujúcich políciou alebo imigračným úradom.
Všetko sa nakoniec vyriešilo v pondelok (2. 3.), kedy trojica Slovákov nakoniec prišla na ambasádu a vrátila odcudzené predmety. "Veci vrátili, taktiež zaplatili 500 eur ako odškodné a traja páni sa prišli osobne ospravedlniť," opisuje Michael. "Ďakujeme zamestnancovi slovenskej ambasády, pánovi Marekovi, ktorý pomáhal vzniknutú situáciu riešiť," dodáva.
Po vrátení predmetov informovali políciu aj imigračný úrad, aby boli Slováci "odblokovaní" v systéme a mohli odletieť bez problémov domov. Tento proces však môže trvať 2 až 3 dni, kým sa údaje aktualizujú na letisku.
"Boli sme opití", odôvodňujú Slováci, prečo kradli
Michael zdôrazňuje, že viaceré predmety mali historickú hodnotu a neboli na predaj. "Niektoré veci, ako uteráky, nemajú vysokú cenu, ale nie je dôvod ich kradnúť," uviedol. Napriek komplikovanému priebehu je rád, že sa veci vrátili, aj keď sa tomu dalo predísť, keďže suveníry sa dajú jednoducho kúpiť.
"Mrzí nás to, čo sa udialo," ospravedlnil sa Pavel. Pred ambasádou pri preberaní odcudzených vecí Slováci povedali, že ukradnuté veci by si aj tak nevzali cez hranice, pretože by sa im nezmestili do kufrov. O to viac bola celá situácia absurdná. Na otázku, prečo teda kradli, uviedli, že boli pod vplyvom alkoholu a išlo o spoločný nápad. "Alkohol ich neospravedlňuje," povedal Michael Slovákom, ktorí sa snáď poučili, že cudzie veci sa nekradnú... ani na Kube.
K udalosti pritom došlo v čase, keď na Kube panuje v dôsledku americkej ropnej blokády energetická kríza. Obyvatelia ju pocítili na vlastnej koži. "Čerpacie stanice sú prakticky bez paliva. Benzín sa dá kúpiť len v obmedzenom množstve – maximálne 20 litrov – a výhradne za doláre. Aj to však až po podaní žiadosti v aplikácii a dlhom čakaní," priblížil Michael aktuálnu situáciu, ktorá ich zasiahla.
Na druhej strane je Kuba krajina, ktorú si je ľahko zamilovať. "Je tu pekne a hlavne bezpečne. Všetko tu má svoje pravidlá. Ľudia sú milí a vždy pomožu, keď môžu," hovorí Michael. Destinácia je vyhľadávaná aj pre nádherné karibské pláže, ktoré sú ideálne na oddych od mestského ruchu.