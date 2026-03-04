Masívny blackout na Kube: Bez elektriny je väčšina krajiny vrátane Havany

HAVANA -Kubu postihol v stredu ďalší rozsiahly výpadok dodávok elektriny, ktorý zasiahol dve tretiny jej územia vrátane metropoly Havana. Oznámila to národná energetická spoločnosť UNE, informuje agentúra AFP.
Blackout podľa spoločnosti UNE spôsobila „neočakávaná“ porucha v jednej z najväčších kubánskych elektrární nesúcich meno revolucionára Antonia Guiterasa. Výpadok zasiahol strednú a západnú Kubu od provincie Camaguey po mesto Pinar del Río. Kuba v poslednom období zápasí s bezprecedentnou energetickou krízou. Od októbra 2024 do začiatku februára 2026 zaznamenala najmenej päť rozsiahlych celoštátnych blackoutov. Denné výpadky v trvaní 12 až 20 hodín sú v niektorých častiach tohto ostrovného štátu takmer pravidlom.
Kolapsy energetickej siete sú predovšetkým dôsledkom dlhodobých problémov, ako sú zastaraná infraštruktúra, nedostatok paliva a ekonomické sankcie zo strany USA. Prispievajú k nim aj prírodné katastrofy v podobe hurikánov, ktoré poškodzujú prenosovú sústavu. Situácia sa zhoršila po 3. januári 2026, keď USA zosadili venezuelského prezidenta Nicolása Madura. Venezuela dovtedy zabezpečovala približne polovicu dodávok paliva pre Kubu. Po Madurovom zajatí Washington uvalil na Kubu ropné embargo, ktoré však neskôr zmiernil po varovaniach iných karibských krajín, že by mohlo spustiť kolaps jej ekonomiky.