Obrovská rodinná tragédia: Syn (11) zastrelil spiaceho otca! Zobral mu hernú konzolu

WASHINGTON - Rodinný spor o hernú konzolu sa v malom americkom meste skončil smrťou. Jedenásťročný chlapec podľa vyšetrovateľov chladnokrvne zastrelil adoptívneho otca, keď mu zakázal hrať sa a zobral mu konzolu.
Narodeniny ktoré sa skončili smrťou
K otrasnej udalosti došlo v obci Duncannon v polovici januára, v deň, keď chlapec Clayton D. oslávil jedenáste narodeniny. Jeho adoptívny otec, 42-ročný Douglas Dietz, mu krátko po polnoci zobral hernú konzolu Nintendo Switch a poslal ho spať.
Podľa výpovede chlapca rozhodnutie otca rozrušilo natoľko, že nedokázal zaspať.
Zákaz ktorý prerástol do zločinu
Clayton sa neskôr potichu vrátil z izby a začal konzolu hľadať. Pri tom objavil kľúč od trezoru, v ktorom mal otec uloženú pištoľ a náboje. Chlapec trezor otvoril – pôvodne v domnienke, že by sa tam mohla nachádzať herná konzola.
Keď namiesto nej uvidel strelnú zbraň, vzal ju, nabil a zamieril do spálne. Otec v tom čase spal. Chlapec vystrelil jediný náboj, ktorý muža zasiahol do hlavy.
„Otec je mŕtvy, zabil som otca“
Výstrel zobudil Claytonovu adoptívnu matku Jillian Dietz. Spočiatku si myslela, že ide o vzdialený ohňostroj. Keď sa však pokúsila manžela prebudiť, nereagoval.
Podľa jej slov začula zvláštny zvuk, ktorý jej pripomínal kvapkanie vody. Po rozsvietení svetla pochopila, že ide o krv. V tom momente sa Clayton vrátil do miestnosti a povedal:
„Otec je mŕtvy. Zabil som otca. Nenávidím sa!“
Zásah záchranárov už nepomohol
Krátko po tretej hodine ráno žena zavolala na tiesňovú linku. Záchranári však už Douglasovi Dietzovi nedokázali pomôcť. Polícia chlapca zadržala a v putách odviezla na stanicu.
O prípade informovali viaceré médiá vrátane Daily Mail a Fox News. Podľa nich pôsobil Clayton pri príchode na súd chladne, na otázky novinárov nereagoval a na tvári nemal žiadne emócie.
V Pensylvánii ho môžu súdiť ako dospelého
Zákony štátu Pensylvánia stanovujú, že deti obvinené z vraždy sú automaticky považované z trestnoprávneho hľadiska za dospelých. V prípade odsúdenia tak teoreticky hrozí aj doživotný trest bez možnosti podmienečného prepustenia.
Právny zástupca chlapca Dave Wilson oznámil, že plánuje požiadať o presun prípadu na súd pre mladistvých. Ak by súd jeho návrhu vyhovel, trest by bol výrazne miernejší.
Bez známok zanedbávania
Vyšetrovatelia zatiaľ nenašli dôkazy, že by Clayton vyrastal v nevhodnom alebo násilnom prostredí. Manželia Dietzovci si ho adoptovali v roku 2018 a chlapec pri výsluchu uviedol, že spočiatku s nimi prežíval pokojné obdobie.
Súdne dokumenty však spomínajú aj fyzické zranenia, ktoré polícia zaznamenala pri jeho zadržaní. Nad ľavým okom mal chlapec výraznú modrinu a na dolnej pere drobnú tržnú ranu. Ich pôvod zatiaľ nie je objasnený a zostáva predmetom vyšetrovania.
Otázky bez odpovedí
Porota sa bude počas procesu snažiť pochopiť, ako mohlo jedenásťročné dieťa dospieť k takému extrémnemu činu. Prípad znovu otvoril debatu o dostupnosti zbraní v amerických domácnostiach aj o psychickom zdraví detí vystavených stresu a konfliktom.