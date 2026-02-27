Provokácia pri švédskych brehoch! Armáda stopla ruský dron mieriaci na jadrovú lietadlovú loď Francúzska

ŠTOKHOLM – K francúzskej lietadlovej lodi Charles de Gaulle sa v stredu pri prístave vo švédskom Malmö priblížil ruský dron, informovala švédska verejnoprávna televízia SVT. Signál bezpilotného lietadla zablokovala švédska armáda. Švédsky minister obrany Paal Jonson večer v SVT vyhlásil, že dron je pravdepodobne ruského pôvodu.
Dron pochádza „pravdepodobne z Ruska vzhľadom na to, že sa v bezprostrednej blízkosti v čase incidentu nachádzala ruská vojenská loď,“ uviedol minister. Hovorca francúzskeho generálneho štábu nešpecifikoval, komu dron patril. Uvedl, že švédsky systém zablokoval bezpilotné lietadlo vo vzdialenosti siedmich námorných míľ (asi 12 kilometrov) od lode Charles de Gaulle. „Švédsky systém zafungoval perfektne a nenarušil prevádzku na palube,“ povedal hovorca. Vysvetlil, že loď je vybavená vlastnými ochrannými systémami, ale keď vpláva do výsostných vôd spojeneckej krajiny, prechádza pod jej ochranu, píše agentúra AFP.
Podľa švédskej SVT bol dron vypustený z neďalekej ruskej lode a mieril smerom k lietadlovej lodi, ale spozorovala ho švédska armáda. Nie je jasné, či sa po narušení signálu vrátil na ruské plavidlo alebo sa zrútil do mora. Charles de Gaulle, vlajková loď francúzskeho námorníctva, má jadrový pohon a kapacitu pre posádku čítajúcu približne 2000 členov a pre až 30 bojových lietadiel.
Vo švédskych vodách má plavidlo zostať ešte niekoľko dní, potom sa pripojí k cvičeniu v rámci NATO. AFP uvádza, že ide o ďalší z incidentov, kedy sa nad letiskami a vojenskými alebo priemyselnými objektmi v Európe objavujú drony. Európski politici z nich často obviňujú Rusko. Vlani v decembri francúzska armáda nasadila rušičky proti niekoľkým dronom, ktoré preleteli nad prísne stráženou základňou, na ktorej sú umiestnené ponorky s balistickými strelami.