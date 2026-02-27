Situácia s Iránom sa dramatizuje: Chce kúpiť nebezpečné zbrane od Číny! Lietadlové lode USA sú v ohrození

TEHERÁN - Napätie na Blízkom východe môže nabrať nový rozmer. Teherán je podľa britských médií blízko dohody s Pekingom o nákupe moderných nadzvukových rakiet určených na ničenie vojnových lodí, čo by zásadne zmenilo rovnováhu síl v regióne.
Rokovania trvajú roky
Irán sa podľa informácií denníka The Telegraph nachádza v pokročilej fáze rokovaní s Čínou o nákupe nadzvukových manévrovacích striel CM-302. Ide o zbraňový systém navrhnutý špeciálne na útoky proti veľkým vojenským plavidlám vrátane lietadlových lodí.
Ako uvádza agentúra Reuters, rozhovory medzi Teheránom a Pekingom sa začali už pred dvoma rokmi, no výrazne zrýchlili po júnovej spoločnej operácii Izraela a Spojených štátov namierenej proti Iránu.
Raketa ktorú ešte nikto nepoužil v boji
Strela CM-302 pochádza z dielne štátnej spoločnosti China Aerospace Science and Industry Corporation. Podľa výrobcu dokáže letieť rýchlosťou až štvornásobku rýchlosti zvuku a niesť bojovú hlavicu s hmotnosťou približne 250 kilogramov.
Záverečná fáza letu je navrhnutá tak, aby raketa menila smer a vykonávala prudké manévre, čím výrazne komplikuje jej zachytenie lodnou protivzdušnou obranou. Zbraň zatiaľ nebola nasadená v reálnom bojovom konflikte.
„Zásadná zmena pravidiel hry“
Bezpečnostní analytici upozorňujú, že prípadné dodanie týchto rakiet Iránu by malo ďalekosiahle dôsledky. Bývalý dôstojník izraelskej vojenskej rozviedky Danny Citrinowicz pre The Telegraph uviedol, že ide o technológiu, ktorú je mimoriadne ťažké neutralizovať.
Podľa neho by získanie nadzvukových schopností proti lodiam znamenalo zásadnú zmenu bezpečnostnej situácie v celom regióne. Zatiaľ nie je známe, koľko kusov plánuje Irán nakúpiť ani v akom časovom horizonte by mohli byť zaradené do výzbroje.
Americké lietadlové lode v dosahu
V čase rastúceho napätia sa v regióne nachádzajú aj významné americké námorné sily. Úderná skupina lietadlovej lode USS Abraham Lincoln operuje v Arabskom mori južne od iránskeho pobrežia. Ďalšia skupina okolo lode USS Gerald R. Ford bola zaznamenaná pri Kréte.
Spojené štáty zároveň posilňujú letecké aj námorné kapacity na Blízkom východe v snahe odradiť Teherán od ďalšej eskalácie.
Politické riziko pre Washington
Americký prezident Donald Trump stupňuje tlak na Irán s cieľom prinútiť ho k obmedzeniu jadrového programu aj vývoja balistických rakiet. Podľa The Telegraph by však strata čo i len jednej lietadlovej lode znamenala historické poníženie Spojených štátov a vážnu politickú ranu pre Biely dom.
Rokovania v tieni vojenských manévrov
Najbližšie kolo rokovaní medzi USA a Iránom je naplánované na štvrtok 26. februára v Ženeve. Washington však podľa britského denníka zatiaľ odkladá prípadné vojenské kroky, aby stihol posilniť protivzdušnú a protiraketovú obranu v regióne.
Irán na americké presuny reagoval rozsiahlymi manévrami. Islamské revolučné gardy uskutočnili v uplynulých dňoch cvičenia pozemných síl na juhu krajiny aj na ostrovoch v Perzskom zálive. Štátna televízia zverejnila zábery odpálenia rakiet na cvičné ciele a informovala o testovaní nového raketového systému zaradeného do výzbroje.