Francúzsko vyšetruje vraždu krajne pravicového aktivistu v Lyone

PARÍŽ - Francúzske úrady začali vyšetrovať minulotýždňovú vraždu krajne pravicového aktivistu v Lyone, uviedla v pondelok tamojšia prokuratúra. Vláda v Paríži zo zodpovednosti za incident čiastočne obvinila krajnú ľavicu, informuje o tom agentúra AFP.
Útok počas protestu
Dvadsaťtriročný Quentin Deranque zomrel po ťažkom poranení mozgu, keď ho vo štvrtok napadlo „najmenej šesť“ ľudí počas krajne pravicového protestu proti ľavicovo orientovanému politikovi, ktorý predtým vystúpil na miestnej univerzite, uviedol na tlačovej konferencii lyonský prokurátor Thierry Dran. V prípade zatiaľ nebol nikto zadržaný a úrady pracujú na identifikácii maskovaných podozrivých z vraždy, ktorá je vyšetrovaná ako „úmyselné zabitie“ a „ťažké ublíženie na zdraví“, dodal.
Incident vyvolal napätie na politickej scéne pred marcovými komunálnymi voľbami a prezidentskými voľbami v roku 2027, v ktorých je krajne pravicová strana Národné združenie (RN) považovaná za favorita. Francúzska vláda už rétorike - médiami označovanej ako radikálnej - ľavicovej strane Nezlomné Francúzsko (LFI) pripísala zodpovednosť za podnecovanie násilia, ktoré viedlo k Deranqueovej smrti.
Hovorkyňa pripisuje ľavicovej strane morálnu zodpovednosť
Hovorkyňa vlády Maud Bregeonová v pondelok obvinila LFI, že „roky podnecuje atmosféru násilia“. „Vzhľadom na politickú klímu a atmosféru násilia preto existuje morálna zodpovednosť zo strany LFI“ za štvrtkový útok, povedala pre stanicu BFMTV.
Zdroj blízky vyšetrovaniu lyonskej vraždy uviedol, že došlo k „tvrdej bitke medzi členmi krajnej ľavice a krajnej pravice“. Na videozázname údajného útoku, ktorý odvysielala televízia F1, je vidieť približne desať ľudí, ako udierajú tri ďalšie osoby ležiace na zemi. Dvom z nich sa podarilo utiecť.