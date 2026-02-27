Exmoderátorka Markízy má NOVÝ DŽOB! Na Zuzanu Čimovú sa usmialo šťastie: Bude mať VLASTNÚ ŠOU

BRATISLAVA – Po odchode z hlavného spravodajstva sa život Zuzany Čimovej obrátil naruby – a zjavne k lepšiemu! Obľúbená tvár televíznych obrazoviek si pre fanúšikov pripravila poriadne prekvapenie. Od marca sa vracia na scénu, a to dokonca s vlastnou šou.
Zuzana bola tvárou hlavného spravodajstva, hlasom, ktorý si diváci nepomýlia. Kráčala po kariérnom rebríčku rýchlo a iste, a zdalo sa, že nič ju nemôže zastaviť. Lenže potom prišiel náhly zlom – nedobrovoľný odchod z Markízy. Vtedy sa stiahla z očí verejnosti a v jednom z rozhovorov dokonca priznala, že uvažovala, či vôbec zostane pri moderátorskom chlebíčku. Chvalabohu zostala – a urobila dobre.
Zuzana sa po období neistoty nevzdala a rozhodla sa, že svoj talent opäť predvedie publiku. Po mesiacoch úvah a príprav sa jej kariéra opäť rozbieha – tentoraz novým, sviežim smerom, ktorý jej umožní ukázať všetko, čo v nej drieme. Od marca sa totiž vracia na scénu a to vo vlastnej šou s názvom DAYTIME so Zuzanou Čimovou, ktorá sľubuje poriadnu dávku energie, zábavy a rozhovorov, ktoré idú pod povrch. Vysielať sa bude každý pondelok, stredu a piatok od 15:00 do 18:00 na Rádiu VIVA. Jej príchod sľubuje nový vietor, energiu a obsah, ktorý spríjemní popoludnie každému poslucháčovi.
„Rádio je o emócii a prítomnom okamihu. Teším sa, že budeme spolu tráviť popoludnia, zdieľať dobrú náladu a robiť si dni o niečo krajšie,“ hovorí s úsmevom Čimová, ktorá, zdá sa, našla svoj nový domov a jej kariéra opäť naberá dych.
