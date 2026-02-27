Žalostný pohľad na HROB Whitney Houston: Totálne ZANEDBANÝ!

WESTFIELD - Návštevníkov cintorína zaskočil stav rodinnej hrobky, v ktorej odpočívajú spevácka legenda Whitney Houston a jej dcéra Bobbi Kristina Brown. Miesto posledného odpočinku pôsobí totálne zanedbane.
Žalostný pohľad! Návštevníci cintorína vo Westfielde v štáte New Jersey, kde našla miesto posledného odpočinku legendárna speváčka Whitney Houston spolu so svojou dcérou Bobbi Kristinou Brown, zostali nepríjemne prekvapení stavom rodinnej hrobky. Miesto, ktoré by malo dôstojne pripomínať ich pamiatku, totiž pôsobí zanedbane a poznačené časom.
Pri príležitosti výročia ich úmrtia priniesli fanúšikovia množstvo kvetov a spomienkových predmetov, ktorými chceli vyjadriť svoju neutíchajúcu úctu a lásku. Samotné náhrobky však vykazujú viditeľné známky chátrania. Nápisy na kameni sú vyblednuté a miestami takmer nečitateľné, portréty oboch žien sú opotrebované a celkový dojem z miesta pôsobí smutne a opustene.
Whitney Houston, považovaná za jednu z najúspešnejších speváčok všetkých čias, zomrela 11. februára 2012 vo veku 48 rokov. Našli ju v hotelovej izbe v Beverly Hills, kde sa utopila vo vani. Následná pitva potvrdila, že k tragédii prispela kombinácia liekov a alkoholu. Osud jej jedinej dcéry Bobbi Kristiny Brown bol až mrazivo podobný.
V januári 2015 ju našli vo vani v jej dome v Atlante v bezvedomí. Po šiestich mesiacoch strávených v kóme napokon zomrela vo veku iba 22 rokov. Do rodinnej hrobky patrí aj Whitneyina matka, Cissy Houston, ktorá zomrela v októbri 2024. Na jej mieste však zatiaľ chýba náhrobná doska.