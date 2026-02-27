MIMORIADNY ONLINE Rokovania v Abú Zabí a uznanie od V4! Zelenskyj s USA ladia detaily o obnove krajiny

KYJEV - Ďalšie kolo trojstranných rokovaní medzi Ukrajinou, Ruskom a USA o ukončení vojny bude v Abú Zabí začiatkom marca. Vo štvrtok to po rozhovoroch ukrajinskej a americkej delegácie v Ženeve oznámil ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj. Podľa ukrajinského vyjednávača Rustema Umerova sa tímy na stretnutí venovali najmä ekonomickým otázkam, informuje o tom agentúra DPA. Situáciu sledujeme online.
Naživo z Ukrajiny
ONLINE
7:18 Ruské úrady tvrdia, že ukrajinský raketový útok na Belgorodskú oblasť spôsobil výpadky prúdu. V okupovanom Luhansku bol údajne zasiahnutý ropný sklad.
6:05 Predseda Senátu Parlamentu ČR Miloš Vystrčil vo štvrtok na tlačovej konferencii po rokovaniach predsedov parlamentov krajín Vyšehradskej skupiny (V4) vyzdvihol Ukrajinu, ktorá podľa neho chráni Európsku úniu dvakrát - tým, že bojuje proti Rusku, čím bráni aj Európu a tým, že utečenci z Ukrajiny pracujú v európskych krajinách. Podpredseda poľského Sejmu Szymon Holownia vyhlásil, že nepriateľ nie je v Bruseli, ale na východe, informuje osobitná spravodajkyňa.
Ďalšie trojstranné rokovania o ukončení vojny budú v Abú Zabí
„Musíme dokončiť všetko, čo sme doteraz dosiahli v záujme skutočných bezpečnostných záruk a pripraviť stretnutie na úrovni vedúcich predstaviteľov,“ napísal Zelenskyj na sociálnej sieti X. „Práve tento formát môže vyriešiť mnohé otázky. V konečnom dôsledku o kľúčových otázkach rozhodujú lídri, a pokiaľ ide o Rusko - takýto personalistický režim - je to relevantné ešte viac ako v iných krajinách,“ myslí si ukrajinský prezident.
Zelenskyj na stretnutie s ruským prezidentom Vladimirom Putinom vyzýva už dlhodobo. V stredu uviedol, že takúto schôdzku s cieľom vyriešiť zostávajúce sporné otázky podporuje aj americký prezident Donald Trump.
„Pracujeme na finalizácii bezpečnostných parametrov, ekonomických rozhodnutí a dohodnutých pozícií, ktoré by mali tvoriť základ pre ďalšie dohody. Cieľom je, aby ďalšie trojstranné stretnutie za účasti Spojených štátov a Ruska bolo čo najviac vecné,“ napísal na X Umerov. Štvrtkové rozhovory s USA boli podľa neho zamerané najmä na ekonomické otázky, mechanizmom dlhodobej podpory Ukrajiny a jej povojnovej obnovy.