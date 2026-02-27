Piatok27. február 2026, meniny má Alexander, zajtra Zlatica

Sumy, z ktorých majiteľov áut porazí: Poistka zdražela za štyri roky takmer o polovicu! Najdrahšia je Bratislava

Ilustračné foto
Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)
© Zoznam/ © Zoznam/
TASR

BRATISLAVA - Priemerná cena povinného zmluvného poistenia (PZP) na Slovensku vzrástla zo 118 eur v roku 2022 na 168 eur v roku 2025, čo predstavuje nárast o 42 %. Zároveň sa zdvojnásobil počet online zmlúv od roku 2020. Najvyššie poistné dlhodobo platia vodiči v Bratislavskom kraji, no najviac mladých poistencov prekvapivo eviduje Košický kraj. Vyplýva to z dát portálu Superpoistenie.sk.

Vývoj ostatných štyroch rokov ukazuje, že PZP systematicky zdražuje. Kým v roku 2022 predstavovala priemerná cena poistky 118 eur, v roku 2025 už dosahuje 168 eur. Za štyri roky tak ide o nárast o 42 %. Najvýraznejší skok nastal medzi rokmi 2024 a 2025, keď priemerné poistné stúplo približne o 25 eur, teda medziročne o 17,6 %. Počas pandemického obdobia rokov 2020 - 2022 boli pritom priemerné ceny novo uzatváraných PZP takmer rovnaké. Záujem vodičov o zmluvy uzatvárané cez internet pritom rastie ešte rýchlejšie. Počet nových PZP kontraktov sa v porovnaní s rokom 2020 takmer zdvojnásobil, narástol o 98 %.

„Vidíme kombináciu a taktiež synergiu niekoľkých trendov - zreálnenie produktu a približovanie ceny jeho skutočnej hodnote (čiže objektívny nárast cien) a zároveň vyššiu aktivitu vodičov pri uzatváraní nových zmlúv vďaka digitálnej dostupnosti, prehľadnosti a jednoduchosti. Ľudia stále veľmi senzitívne reagujú na cenu povinného poistenia a častejšie porovnávajú aktuálne ponuky. Je to bezprostredná, prirodzená a legitímna reakcia veľkej skupiny motoristov na razantný vývoj cien,“ priblížil Vladimír Cvik, výkonný riaditeľ Superpoistenie.sk.

Najvyššie ceny dlhodobo eviduje Bratislavský kraj

Najvyššie ceny dlhodobo eviduje Bratislavský kraj. Priemerné PZP tu v už v roku 2020 dosiahlo výšku 136 eur a v roku 2025 už približne 197 eur ročne, čo je najviac spomedzi všetkých regiónov. Na opačnom konci rebríčka stoja Trenčiansky a Nitriansky kraj, kde sa priemerné poistné pohybuje približne na úrovni 150 až 152 eur, pričom v roku 2020 to bolo 109 eur v Trenčianskom a 114 eur v Nitrianskom regióne.

Najväčší skokový nárast dosiahol Košický kraj

Najväčší skokový nárast v priemerných cenách PZP medzi rokmi 2020 a 2025 pritom dosiahol Košický kraj - ceny vzrástli v priemere až o 53 %. Naopak najmenší rozdiel ceny v uplynulých piatich rokoch zaznamenal Trenčín, cena vzrástla o 36 %. Rozdiel medzi najdrahším regiónom Bratislava a Trenčianskym krajom tak predstavuje 47 eur na zmluvu, teda približne 31 %.

„Hlavné mesto a jeho okolie má v mnohom špecifický a rizikovejší profil. Sídli tu množstvo firiem, je tu hustejšia premávka a aj vyššia frekvencia škôd. Celková socioekonomická situácia, výška priemerných príjmov a kúpyschopnosti v Bratislave vplýva aj na priemerný vek a hodnotu vozidiel, čo sa následne odráža aj vo výške škôd. Tieto a ďalšie faktory pre posúdenie poistného rizika sa potom priamo a prirodzene premietajú do ceny poistenia pre bratislavský región alebo aj iné kraje,“ dodal Cvik.

Viac o téme: CenyRastPZPPovinné zmluvné poistenie
Nahlásiť chybu

Súvisiace články

undefined
Nemocnice sú sklamané, problémy čakajú už v marci: Ide o programovú vyhlášku
Domáce
Výdavky na zdravotnú starostlivosť
Výdavky na zdravotnú starostlivosť majú v roku 2026 dosiahnuť 8,85 miliardy eur
Domáce
Dôchodky pod drobnohľadom: Minimálna
Dôchodky pod drobnohľadom: Minimálna penzia porastie, prezrite si TABUĽKU, kto má nárok a koľko dostane?
Domáce
Česká vláda chce znížiť
Česká vláda chce znížiť dôchodkový vek: Zmeny si vyžiadajú až 127 miliardy korún ročne
Zahraničné

Odporúčame

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Zoznam TV

Nele Pociskovej osud poriadne zamiešal karty: TEHOTNÁ!?
Nele Pociskovej osud poriadne zamiešal karty: TEHOTNÁ!?
Prominenti
Deti Jennifer Lopez oslávili 18. narodeniny
Deti Jennifer Lopez oslávili 18. narodeniny
Prominenti
Recept Ivany Gáborík na krémové gnocchi s karfiolom
Recept Ivany Gáborík na krémové gnocchi s karfiolom
Prominenti

Domáce správy

Sumy, z ktorých majiteľov
Sumy, z ktorých majiteľov áut porazí: Poistka zdražela za štyri roky takmer o polovicu! Najdrahšia je Bratislava
Domáce
FOTO Vysmiaty prezident Pellegrini: Neuveríte,
Vysmiaty prezident Pellegrini: Neuveríte, čo dostal od hokejových olympionikov po turnaji!
Domáce
Minister zahraničných vecí a
Ramadánska večera na ministerstve: Blanár zdôraznil význam medzikultúrneho dialógu
Domáce
OBEŤ PÁDU STRECHY Otec 3 detí Ferdinand zahynul. Zo SLOV partnerky trhá srdce: TOTO už malý synček nezažije
OBEŤ PÁDU STRECHY Otec 3 detí Ferdinand zahynul. Zo SLOV partnerky trhá srdce: TOTO už malý synček nezažije
Komárno

Zahraničné

Ilustračné foto
Obchodný pakt s Európou napreduje: Dve juhoamerické krajiny už dohodu schválili
Zahraničné
Pornopriemysel sa trasie od
Pornopriemysel sa trasie od strachu: Zničený biznis! Starosti mu robí umelá inteligencia
Zahraničné
Ropovod Družba
Spor o poplatky za ropu: Z Chorvátska má byť podľa ministra lacnejšia ropa
Zahraničné
Viktor Orbán.
Patová situácia okolo miliárd pre Kyjev: Orbán sa snaží urovnať vzťahy s Úniou
Zahraničné

Prominenti

Krásna česká herečka: Osamelá
Krásna česká herečka: Osamelá v domove dôchodcov... Kolegovia sa na ňu vykašľali!
Osobnosti
Nela Pocisková
Nele Pociskovej osud poriadne zamiešal karty: TEHOTNÁ!?
Domáci prominenti
Amanda Seyfried
Nahá pred kamerou? Herečka všetkým zavrela ústa: S protézou zadku a umelým bobrom si to užíva!
Zahraniční prominenti
Zuzana Plačková
Plačková na POLÍCII: Nenechám si sr*ť na hlavu!
Domáci prominenti

Zaujímavosti

Posteľné hry skončili v
Posteľné hry skončili v pasci: Milenci zostali V SEBE uväznení! Pomoc, ktorú privolala rodina, je vrcholom bizarnosti
Zaujímavosti
Toto sa deje s
Toto sa deje s vaším tlakom, keď skonzumujete banán
vysetrenie.sk
FOTO Keď polícia zbadala velomobil,
Vyzeralo to ako z akčného SCI-FI filmu: Policajti zastavili stroj z budúcnosti, po otvorení dverí zostali bez slov!
Zaujímavosti
Vyzeral ako vzácna ozdoba
Vyzeral ako vzácna ozdoba z perál: Keď si vedci posvietili na tohto pavúka, zostali v ŠOKU a ZNECHUTENÍ!
Zaujímavosti

Dobré správy

Zmeny a nové povinnosti
Zmeny a nové povinnosti na Slovensku v roku 2026: Viete, čo všetko vás čaká?
Domáce
Ťažký rozvod aj hroziaca
Ťažký rozvod aj hroziaca rakovina: Miška z MasterChefa prešla skúškami, dnes pomáha druhým
feminity.sk
Nové lety z Bratislavy
Nové lety z Bratislavy otvárajú Slovákom svet: Pozrite si prehľad tých najlepších
Domáce
Zdroj: Getty Images
Slovenská firma predstavuje nový hit: Zamiluje si ho každá žena
plnielanu.sk

Ekonomika

Vodiči pozor: Modernizácia diaľnice pri Bratislave si vyžiada obmedzenia! Tu sú obchádzky (foto)
Vodiči pozor: Modernizácia diaľnice pri Bratislave si vyžiada obmedzenia! Tu sú obchádzky (foto)
Ďalšej skupine penzistov sa zvýšia dôchodky: Vyššie sumy dostanú už čoskoro!
Ďalšej skupine penzistov sa zvýšia dôchodky: Vyššie sumy dostanú už čoskoro!
Trnavská automobilka v pozore: Stellantis po katastrofálnych výsledkoch hlási
Trnavská automobilka v pozore: Stellantis po katastrofálnych výsledkoch hlási "totálny reštart" a návrat k spaľovákom!
Veľká expanzia v Hlohovci: Nástupca Slovakofarmy investuje desiatky miliónov a avizuje lukratívne mzdy!
Veľká expanzia v Hlohovci: Nástupca Slovakofarmy investuje desiatky miliónov a avizuje lukratívne mzdy!

Šport

Slafkovského prvý zápas po návrate zo ZOH: Online prenos z duelu Montreal – NY Islanders
Slafkovského prvý zápas po návrate zo ZOH: Online prenos z duelu Montreal – NY Islanders
Juraj Slafkovský
Pavol Regenda vs. Martin Pospíšil: Online prenos zo súboja reprezentačných spoluhráčov v NHL
Pavol Regenda vs. Martin Pospíšil: Online prenos zo súboja reprezentačných spoluhráčov v NHL
NHL
Minister Huliak prišiel s ďalším šokujúcim odhalením: Ján Kováčik sa bráni a reaguje na útoky
Minister Huliak prišiel s ďalším šokujúcim odhalením: Ján Kováčik sa bráni a reaguje na útoky
Slovensko
FOTO Shiffrinová a Kilde pustili fanúšikov do súkromia: Ona vyhrala na olympiáde, on v živote
FOTO Shiffrinová a Kilde pustili fanúšikov do súkromia: Ona vyhrala na olympiáde, on v živote
Lyžovanie

Auto-moto

Začína sa výstavba posledného z troch chýbajúcich úsekov diaľnice D3
Začína sa výstavba posledného z troch chýbajúcich úsekov diaľnice D3
Ekonomika
Nové Audiny zaplatia za tankovanie i parkovanie a keď treba, objednajú umytie
Nové Audiny zaplatia za tankovanie i parkovanie a keď treba, objednajú umytie
Novinky
Autobusom do Chorvátska? RegioJet spúšťa predaj lístkov. Ceny sú zaujímavé
Autobusom do Chorvátska? RegioJet spúšťa predaj lístkov. Ceny sú zaujímavé
Doprava
TEST: Mercedes-AMG GT 63 Pro 4Matic - majster svojho remesla
TEST: Mercedes-AMG GT 63 Pro 4Matic - majster svojho remesla
Klasické testy

Kariéra a motivácia

Ako zvládnuť kreditné karty bez toho, aby vás zruinovali: Tajomstvá, ktoré banky nechcú, aby ste poznali
Ako zvládnuť kreditné karty bez toho, aby vás zruinovali: Tajomstvá, ktoré banky nechcú, aby ste poznali
Rady, tipy a triky
Kariéra EXPO v Nitre dnes otvorila svoje brány
Kariéra EXPO v Nitre dnes otvorila svoje brány
Hľadám prácu
Osobná značka v 2026: Ako si vytvoriť osobnú značku a kde začať
Osobná značka v 2026: Ako si vytvoriť osobnú značku a kde začať
Networking
Investovanie pre začiatočníkov: Začni s málom a sleduj, ako rastú vaše peniaze
Investovanie pre začiatočníkov: Začni s málom a sleduj, ako rastú vaše peniaze
Rady, tipy a triky

Varenie a recepty

Máte chuť na roládu? 22 overených receptov, s ktorými vám nikdy nepraskne a bude krásne nadýchaná.
Máte chuť na roládu? 22 overených receptov, s ktorými vám nikdy nepraskne a bude krásne nadýchaná.
Skysol vám vývar? Dôvodom sú tieto chyby, ktoré možno robíte aj vy.
Skysol vám vývar? Dôvodom sú tieto chyby, ktoré možno robíte aj vy.
Ako ohriať pečené mäso? 4 overené postupy, aby vám nevyschlo
Ako ohriať pečené mäso? 4 overené postupy, aby vám nevyschlo
Rady a tipy
Vajíčková nátierka bez masla: 5 receptov, ktoré chutia fantasticky
Vajíčková nátierka bez masla: 5 receptov, ktoré chutia fantasticky
Výber receptov

Technológie

Sam Altman sa oboril proti vlastnému druhu: „Človeka treba kŕmiť a učí sa oveľa dlhšie,“ povedal na obhajobu nákladov na vývoj AI
Sam Altman sa oboril proti vlastnému druhu: „Človeka treba kŕmiť a učí sa oveľa dlhšie,“ povedal na obhajobu nákladov na vývoj AI
Umelá inteligencia
Routery tejto populárnej značky medzi Slovákmi majú kritickú chybu. Útočník ich môže ovládnuť bez prihlásenia, ak máš zapnuté UPnP a WAN prístup
Routery tejto populárnej značky medzi Slovákmi majú kritickú chybu. Útočník ich môže ovládnuť bez prihlásenia, ak máš zapnuté UPnP a WAN prístup
Bezpečnosť
Microsoft potichu zapol novú ponuku Štart aj na Slovensku. Po tejto aktualizácii sa ti môže zmeniť celé menu, takto vyzerá
Microsoft potichu zapol novú ponuku Štart aj na Slovensku. Po tejto aktualizácii sa ti môže zmeniť celé menu, takto vyzerá
Windows
Google zásadne vylepšil populárnu funkciu Circle to Search na Androide. Ak si ju doteraz nepoužíval, teraz začneš
Google zásadne vylepšil populárnu funkciu Circle to Search na Androide. Ak si ju doteraz nepoužíval, teraz začneš
Android

Bývanie

Stačili 2 mesiace, z pôvodnej miestnosti zostal len gauč. Čiastočná premena domu vo Vrakuni mu úplne zmenila atmosféru (video)
Stačili 2 mesiace, z pôvodnej miestnosti zostal len gauč. Čiastočná premena domu vo Vrakuni mu úplne zmenila atmosféru (video)
Zatepľovacia sezóna sa blíži. Čo nepodceniť?
Zatepľovacia sezóna sa blíži. Čo nepodceniť?
7 izbových rastlín, ktoré sa perfektne hodia na zavesenie či do políc. Sú ako dekorácia a priestor krásne rozžiaria!
7 izbových rastlín, ktoré sa perfektne hodia na zavesenie či do políc. Sú ako dekorácia a priestor krásne rozžiaria!
VIDEO: Ako vyčistiť drez nehrdzavejúcej ocele od škvŕn a odtlačkov a čo robiť, aby odtok nepáchol? Vyskúšajte tieto triky
VIDEO: Ako vyčistiť drez nehrdzavejúcej ocele od škvŕn a odtlačkov a čo robiť, aby odtok nepáchol? Vyskúšajte tieto triky

Pre kutilov

Lahodná cesnaková nátierka bez nepríjemného dychu? Takto si ju pripravíte do pár minút
Lahodná cesnaková nátierka bez nepríjemného dychu? Takto si ju pripravíte do pár minút
Recepty
Rodičia vyrobili dcére unikátnu posteľ so šmýkačkou a hojdačkou
Rodičia vyrobili dcére unikátnu posteľ so šmýkačkou a hojdačkou
Nábytok
Vyzerá váš trávnik po zime ako katastrofa? Urobte túto jednu vec a susedia vám budú na jar závidieť
Vyzerá váš trávnik po zime ako katastrofa? Urobte túto jednu vec a susedia vám budú na jar závidieť
Záhrada
Kliešte sa prebúdzajú v rekordnom predstihu, stačí im 5 stupňov. Ktoré miesta v záhrade sú teraz najrizikovejšie?
Kliešte sa prebúdzajú v rekordnom predstihu, stačí im 5 stupňov. Ktoré miesta v záhrade sú teraz najrizikovejšie?
Záhrada

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Stream naživo

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Čaká nás jeden z najrušnejších mesiacov roka: Je čas zabudnúť na minulosť a pripraviť sa na zlom
Partnerské vzťahy
Čaká nás jeden z najrušnejších mesiacov roka: Je čas zabudnúť na minulosť a pripraviť sa na zlom
Teraz v TV   Večer v TV
Celý program
Sumy, z ktorých majiteľov
Domáce
Sumy, z ktorých majiteľov áut porazí: Poistka zdražela za štyri roky takmer o polovicu! Najdrahšia je Bratislava
Pornopriemysel sa trasie od
Zahraničné
Pornopriemysel sa trasie od strachu: Zničený biznis! Starosti mu robí umelá inteligencia
Trčali mu len špičky
Zahraničné
Trčali mu len špičky lyží! VIDEO z dramatickej záchrany po páde lavíny, TAKTO prebieha boj o život
Dňa 25. februára 2026
Zahraničné
ČIERNY DEŇ na oblohe za záhadných okolností! V priebehu 24 hodín padli 4 vojenské stíhačky, dve F-16 aj ruská SU-30

Ďalšie zo Zoznamu