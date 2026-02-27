Vance vylúčil dlhotrvajúcu vojnu s Iránom: Flotila je pripravená! V regióne majú najviac vojakov za celé desaťročia

WASHINGTON - Americký viceprezident J. D. Vance je presvedčený, že prípadný americký útok na Irán by nepoviedol k dlhotrvajúcej vojne na Blízkom východe. Vyjadril sa tak v rozhovore pre denník Washington Post, na ktorý sa v noci na piatok odvolala agentúra AFP.
Americký prezident Donald Trump v snahe prinútiť Teherán, aby pristúpil na jadrovú dohodu, zhromaždil na Blízkom východe najväčšiu vojenskú silu za posledné desaťročia. Do oblasti nasadil veľké množstvo plavidiel vrátane lietadlovej lode USS Abraham Lincoln, deviatich torpédoborcov a troch ďalších bojových lodí.
Viacerí kritici upozorňujú, že prípadný americký útok by mohol viesť k dlhotrvajúcej regionálnej vojne. Vance však takýto scenár nepovažuje za realistický. „Myšlienka, že budeme roky vo vojne na Blízkom východe s koncom v nedohľadne - neexistuje žiadna šanca, že sa to stane,“ povedal Vance. Viceprezident zopakoval, že preferovanou cestou americkej vlády je diplomacia. „Ale naozaj to závisí od toho, čo Iránci urobia a čo povedia,“ deklaroval.
V Ženeve sa vo štvrtok uskutočnilo tretie kolo rokovaní o budúcnosti iránskeho jadrového programu. Iránsky minister zahraničných vecí Abbás Arákčí ich označil za doteraz „najintenzívnejšie“ a uviedol, že dosiahli „dobrý pokrok“. Po technických diskusiách, ktoré sa uskutočnia v pondelok vo Viedni, Arákčí očakáva štvrté kolo rozhovorov. Uskutočniť by sa podľa neho mohlo uskutočniť skôr ako o týždeň.