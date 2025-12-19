Štúdia, ktorá stavia konšpirácie na ruby: Po očkovaní proti COVID-19 klesla úmrtnosť na rozličné ochorenia!

BRATISLAVA – Nová francúzska štúdia ukazuje, že očkovanie mRNA vakcínami proti ochoreniu COVID-19 nie je spojené s vyššou úmrtnosťou. Naopak, dáta ukazujú, že očkovaní ľudia majú nižšie riziko úmrtia a to bez ohľadu na príčinu.
Nová francúzska štúdia ukázala, že ľudia, ktorí dostali aspoň jednu dávku mRNA vakcíny proti COVID-19, mali v porovnaní s neočkovanými nižšie riziko úmrtia bez ohľadu na príčinu. Informuje o tom postál Euronews.
Štúdia, ktorá sa zamerala na 28 miliónov dospelých Francúzov vo veku od 18 po 59 rokov zistila, že očkovaní ľudia mali o 74 percent nižšie riziko úmrtia na závažný priebeh ochorenia COVID-19 a o 25 percent nižšie riziko úmrtia zo všetkých príčin.
Nižšie riziko úmrtnosti je podľa vedcov čiastočne spôsobené silnou ochranou pred závažným ochorením, pričom očkovaní dospelí majú oveľa menšiu pravdepodobnosť úmrtia na infekciu. Taktiež naznačili, že k celkovému zníženiu úmrtí môže prispieť aj menej komplikácií v súvislosti s dlhým priebehom ochorenia COVID-19.
Výskum uskutočnila Epi-Phare, vedecká záujmová skupina pod dohľadom Francúzskej národnej agentúry pre bezpečnosť liekov a zdravotníckych výrobkov (ANSM) a Francúzskeho národného fondu zdravotného poistenia. Tím dospel k záveru, že kauzálna súvislosť medzi očkovaním mRNA a nadmernou dlhodobou úmrtnosťou sa v súčasnosti javí ako veľmi nepravdepodobná.
Štúdia, ktorá použila údaje z francúzskeho Národného systému zdravotných údajov, zahŕňala 22,7 milióna ľudí zaočkovaných medzi májom a októbrom 2021 a 5,9 milióna nezaočkovaných osôb k 1. novembru 2021, ktoré boli sledované počas mediánu 45 mesiacov.
Ide o doteraz najväčšiu štúdiu skúmajúcu dlhodobú bezpečnosť mRNA vakcín proti COVID-19 u bežnej dospelej populácie. Účastníci neboli starší ako 59 rokov, čo znamená, že zistenia sa priamo nevzťahujú na staršie vekové skupiny, ktoré sú najviac ohrozené ochorením COVID-19.
Počas štyroch rokov sledovania bolo u očkovaných jedincov zaznamenaných 98 429 úmrtí zo všetkých príčin (0,4 percenta) v porovnaní s 32 662 (0,6 percenta) u neočkovaných.
Autori nezaznamenali žiadny nárast úmrtí na rakovinu, kardiovaskulárne ochorenia, úrazy ani iné závažné príčiny. V každej kategórii mali očkovaní ľudia rovnakú alebo nižšiu mieru úmrtnosti ako tí, ktorí zostali neočkovaní.