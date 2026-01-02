VšZP prispeje poistencom na preočkovanie proti tetanu, záškrtu a čiernemu kašľu

BRATISLAVA - Všeobecná zdravotná poisťovňa (VšZP) uhradí poistencom 50 percent z ceny kombinovanej vakcíny proti tetanu, záškrtu a čiernemu kašľu. Od 1. januára 2026 rozšírila finančné príspevky na očkovanie pre deti od štyroch rokov, adolescentov a dospelých. Informovala o tom hovorkyňa VšZP Danka Capáková.
Príspevok na vakcínu Boostrix
„V rámci Peňaženky zdravia si budú môcť poistenci požiadať o finančný príspevok na vakcínu Boostrix v prípadoch, keď nie je indikovaná na čiastočnú úhradu z verejného zdravotného poistenia. V praxi to znamená, že ak si poistenec vakcínu hradí v plnej výške, môže si uplatniť finančný príspevok,“ vysvetlila Capáková.
Doplatky cez finančný príspevok
Dodala, že ak je vakcína indikovaná a čiastočne hradená z verejného zdravotného poistenia, doplatok si poistenec uplatní cez finančný príspevok na lieky. „Vakcínu poistencovi predpisuje ošetrujúci lekár a príspevok je určený najmä na preočkovanie,“ spresnila.
„Ako najväčšia zdravotná poisťovňa sme presvedčení o tom, že prevencia je medicínsky aj ekonomicky zodpovedné rozhodnutie. To je dôvod, prečo finančné príspevky pravidelne rozširujeme o príspevky na očkovacie látky. Očkovanie chráni pred vážnymi komplikáciami,“ uviedol predseda predstavenstva a generálny riaditeľ VšZP Matúš Jurových.