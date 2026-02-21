Spomienka na zabitého aktivistu: Vo francúzskom Lyone sa zišli tisíce ľudí, polícia nasadila stovky príslušníkov

LYON – Približne 3200 ľudí sa zišlo v sobotu vo francúzskom Lyone na spomienke na nacionalistického aktivistu, ktorého smrť vyvolala v krajine politické napätie. V meste podľa úradov nasadili na zaistenie bezpečnosti približne 500 policajtov, informuje agentúra DPA.
Spomienkový pochod zvolali viaceré krajne pravicové a katolícke skupiny a úrady pred podujatím upozornili na možné potýčky medzi stúpencami rôznych táborov. Francúzsky prezident Emmanuel Macron vyzval na pokoj a zdôraznil, že v krajine nie je miesto pre žiadne milície. Avizoval tiež, že vláda sa na zasadnutí bude zaoberať násilnými skupinami s prepojením na politické strany.
Študent Quentin Deranque (23) zomrel pred týždňom na následky závažných zranení hlavy po tom, ako ho napadli v Lyone počas pravicového protestu proti europoslankyni Rime Hassanovej z ľavicovej strany Nezlomné Francúzsko (LFI). Podľa prokuratúry sa Deranque prihlásil na ochranu menšej skupiny žien, avšak zaútočilo naňho zhruba 20 zamaskovaných osôb.
Sedem podozrivých medzičasom zadržali. Šiesti sú vo vyšetrovacej väzbe pre obvinenia z úmyselnej vraždy a ťažkého ublíženia na zdraví, ďalšieho odovzdali pod súdny dohľad. Traja z týchto mužov údajne patria k radikálnej ľavici a jeden je asistent poslanca LFI a zakladateľa antifašistickej skupiny Jeune Garde, ktorej podľa správ médií útok pripisujú.
Francúzske médií uviedli, že zabitý patril do rôznych krajne pravicových skupín, bol spoluzakladateľom nacionalisticko-revolučnej skupiny Allobroges Bourgoin a v Lyone členom krajne pravicového zoskupenia Audace. Útok naňho zachytený na videu vyvolal pobúrenie po celom Francúzsku a zhoršil politické napätie v krajine.