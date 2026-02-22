Brusel chystá tvrdý úder pre USA! Trumpove clá narazili na odpor: Francúzsko žiada okamžitú odvetu

PARÍŽ - Európska únia (EÚ) má k dispozícii nástroje, ktorými môže reagovať na nové clá USA, vyhlásil francúzsky minister obchodu Nicolas Forissier. Paríž podľa neho rokuje s členskými štátmi a Európskou komisiou (EK) o spoločnom postupe po tom, ako prezident USA Donald Trump oznámil dodatočné globálne clo na všetok dovoz. Informuje o tom Financial Times.
Forissier uviedol, že Trumpove hrozby posilnili jednotu EÚ, pričom Brusel musí byť pripravený na odvetu. „Už si nemôžeme dovoliť byť naivní,“ povedal. „Musíme používať naše nástroje, ktoré máme, nielen o nich hovoriť.“ Dodal, že EÚ nechce byť od nikoho závislá ani nikoho rukojemníkom. Medzi možnosťami je nástroj proti nátlaku (Anti-Coercion Instrument, ACI), ktorý by mohol zasiahnuť americké technologické firmy, či balík pozastavených odvetných ciel na tovar v hodnote viac než 90 miliárd eur.
ACI je nástroj, ktorý EÚ zatiaľ nikdy nepoužila. Umožňuje EÚ reagovať na nátlakové kroky tretích krajín, napríklad clami, daňami pre technologické firmy či obmedzeniami investícií. Môže takisto obmedziť prístup na európsky trh alebo účasť firiem na verejných zákazkách. Prezident USA Donald Trump utrpel v piatok (20. 2.) porážku pred Najvyšším súdom, ktorý zrušil podstatnú časť jeho ciel a konštatoval, že prezident pri ich zavádzaní prekročil svoje právomoci. Trump však v reakcii na verdikt súdu najprv ohlásil globálne clo na dovoz do USA vo výške 10 %. V sobotu (21. 2.) potom vyhlásil, že ho zvyšuje na 15 %.
Európsky parlament bude v pondelok (23. 2.) rokovať o ďalšom odklade ratifikácie obchodnej dohody s USA. Nemecký kancelár Friedrich Merz vyjadril nádej, že po verdikte Najvyššieho súdu sa colná záťaž pre Nemecko zníži, no upozornil, že clá škodia všetkým stranám. Zvýšené clá podľa centrálnych bankárov prispievajú k inflácii. Guvernér talianskej centrálnej banky Fabio Panetta uviedol, že americké firmy časť nákladov preniesli na spotrebiteľov a clá pridali „vyše pol percentuálneho bodu“ k inflácii v USA. Rozhodnutie súdu vyvolalo reakcie aj v Ázii. India, Japonsko, Južná Kórea aj Indonézia oznámili, že situáciu analyzujú. Viaceré krajiny majú s USA uzavreté dohody, ktoré môžu byť verdiktom dotknuté, no väčšina partnerov zatiaľ postupuje opatrne.