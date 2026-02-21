Francúzsko pred zhromaždením na podporu Deranquea v napätí: Macron vyzýva na zachovanie pokoja

PARÍŽ - Francúzsky prezident Emmanuel Macron v sobotu vyzýval na zachovanie pokoja pred zhromaždením na podporu krajne pravicového aktivistu Quentina Deranquea, ktorého smrť vyvolala v krajine napätie. Informuje o tom správa agentúry AFP.
Vláda zvolá zasadnutie, aby rokovala o „násilných zoskupeniach“ v reakcii na zabitie aktivistu, vyhlásil Macron. „V republike nie je žiadne násilie oprávnené... nie je tu žiadny priestor pre milície bez ohľadu na to, odkiaľ pochádzajú,“ dodal prezident. Deranque (23) zomrel na následky poranení hlavy, keď ho počas minulotýždňovej demonštrácie proti europoslankyni Rime Hassanovej z ľavicovej strany Nezlomné Francúzsko (LFI) napadlo najmenej šesť ľudí v meste Lyon, pripomína francúzska agentúra.
Hlava štátu sa k téme vyjadrila na poľnohospodárskom veľtrhu v Paríži, kde žiadala ľudí, aby zachovali pokoj pred zhromaždením na podporu Deranqueho v Lyone. Podujatie sa koná v sobotu a sprevádzajú ho prísne bezpečnostné opatrenia napriek tomu, že tamojší starosta požiadal o jeho zákaz. Očakáva sa, že na zhromaždení sa zúčastní približne 2000 až 3000 ľudí.