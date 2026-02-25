Venezuela potrebuje slobodné voľby: Rubio zdôraznil nutnosť spravodlivej demokracie po Madurovej páde

WASHINGTON - Venezuela potrebuje po zvrhnutí prezidenta Nicolása Madura slobodné a spravodlivé voľby, vyhlásil v stredu americký minister zahraničných vecí Marco Rubio. Možný termín volieb však neuviedol, informuje o tom agentúra AFP.
Nutnosť spravodlivých volieb
„Sme pevne presvedčení, že aby mohli urobiť ďalší krok k skutočnému rozvoju tejto krajiny a skutočne využiť jej bohatstvo v prospech svojho obyvateľstva, budú potrebovať legitímne demokratické – spravodlivé, demokratické – voľby,“ povedal Rubio.
Za bezprostrednú prioritu po Madurovom zadržaní označil stabilizáciu situácie v krajine, zabránenie masovej migrácii a predchádzanie násiliu. „Veríme, že sa nám to podarilo dosiahnuť,“ doplnil minister USA.
USA podporujú dočasnú prezidentku
Spojené štáty v minulosti podporovali venezuelskú demokratickú opozíciu. Po Madurovom zvrhnutí 3. januára spolupracujú s dočasnou prezidentkou Delcy Rodríguezovou, ktorá bola predtým jeho zástupkyňou. Americký prezident Donald Trump podporil Rodríguezovú, aby sa ujala vedenia krajiny, ak vyhovie požiadavkám Spojených štátov, sprístupní venezuelskú ropu a zmierni štátne represie.
Rubio pripustil obavy niektorých karibských krajín. Poukázal však aj na pokrok vo Venezuele, vrátane prepustenia politických väzňov. „Poviem vám to bez akýchkoľvek obáv: Venezuela je dnes na tom lepšie ako pred ôsmimi týždňami,“ dodal.