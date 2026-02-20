Po piatich rokoch sa opäť stretli: V KĽDR sa začal zjazd vládnucej Kórejskej strany práce

PCHJONGJANG - Severokórejský vodca Kim Čong-un vo štvrtok otvoril 9. zjazd vládnucej Kórejskej strany práce. Krajina podľa neho počas uplynulých piatich rokov prekonala recesiu a hlavné ekonomické ciele boli splnené. Informuje agentúra Reuters a Jonhap.
Zasadnutie formálne najvyššieho orgánu vládnucej strany sa koná každých päť rokov a je najväčšou politickou udalosťou v krajine. Počas niekoľko dní trvajúceho zjazdu delegáti hodnotia dosiahnuté výsledky, stanovujú nové politické ciele a často aj obmieňajú osoby vo vedúcich funkciách.
V úvodnom prejave Kim povedal, že Severná Kórea dosiahla za uplynulých päť rokov „významné úspechy“ v politike, hospodárstve, obrane, kultúre a diplomacii a zvýšila svoju sebestačnosť. Priniesla tiež podľa neho „veľkú zmenu“ vo vzťahoch s inými krajinami a v globálnom prostredí. Na stretnutí, na ktorom sa zúčastňuje celkovo 5000 delegátov, boli predložené nové ciele a plány v rôznych sektoroch na nasledujúcich päť rokov, uviedla agentúra KCNA.